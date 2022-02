Alkoholisierter Wolfsburger fährt Warnlicht um – Führerschein weg

Die Polizei stoppte am Donnerstagabend um 20 Uhr einen 62-jährigen Autofahrer in Wolfsburg.

Ein alkoholisierter Wolfsburger hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf dem Berliner Ring eine Warnleuchte der Polizei übersehen und sie umgefahren. Nach Angaben der Beamten war der Mann in Richtung Siemensstraße unterwegs. Auf Höhe der Ampel an der Nordsteimker Straße stand die sogenannte Nissenleuchte, die der Mann umfuhr.

Die Polizeibeamten, die soeben das Warnsignal errichtet hatten und sich noch vor Ort befanden, kontrollierten den Caddy-Fahrer und stellten Atemalkohol fest. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 1,22 Promille, woraufhin im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 62-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

