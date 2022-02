Neue Ausstellung: Ein Wolfsburger sieht seine Stadt

Das Stadtmuseum zeigt seit Freitag in den Remisen am Schloss Wolfsburg die neue Sonderausstellung „Ein Wolfsburger sieht seine Stadt“. Zu sehen sind laut einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg 56 Schwarz-Weiß- und Farb-Fotografien von Klaus Römer aus den vergangenen 40 Jahren.

Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm freut sich über diese fotografischen Zeitdokumente: „Es ist wunderbar zu sehen, wie Bürgerinnen und Bürger in die Stadt wirken. Klaus Römers Bilder wecken einerseits Erinnerungen und laden andererseits ein zu Diskussionen über städtische Entwicklungen, die uns bis heute begleiten und ebenso in die Zukunft weisen.“

Für besondere Augenblicke hat Klaus Römer einen wachen Blick

Der gebürtige Schöppenstedter Klaus Römer ist seit 1980 in Wolfsburg zu Hause. Er kam, um im Volkswagenwerk zu arbeiten und entdeckte hier seine Liebe zur Fotografie neu. Schon als Jugendlicher war er Mitglied in der Foto-AG seiner Schule. In Wolfsburg schärften Profis wie Heinrich Heidersberger oder der Werbefotograf Fred Düx sein fotografisches Auge und handwerkliches Können. Im Auftrag der IG Metall dokumentierte Römer nicht nur in Wolfsburg verschiedenste Aktionen und Demonstrationen. Seine Stadt beobachtet er aufmerksam und mit Offenheit für die ganze Vielfalt des Lebens. Für besondere Augenblicke hat er einen wachen Blick. So zeigen seine Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien den Wolfsburger Alltag und sind zugleich Dokumente der gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen vier Jahrzehnten. Auch die Ausstellungstexte wurden von einem Zeitzeugen der neueren Wolfsburger Stadtgeschichte verfasst, der den Betrachter wiederum seine individuelle Interpretation der Arbeiten Römers nahebringt. „Wir sind ein Haus für die Wolfsburger. Gemeinsam mit ihnen generieren wir Themen uns setzen sie um. Mit der Betextung durch den langjährigen Kulturjournalisten und Zeitzeugen Hans Karweik betreten wir Neuland, indem wir bewusst auf eine persönliche Interpretation setzen, die unsere Gäste zu weiteren Diskussionen anregt“, erläutert Kiekenap-Wilhelm das Ausstellungskonzept.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Mai zu sehen. Der Eintritt ins Museum ist frei.

