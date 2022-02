In Wolfsburg gibt’s Weinfest, Open-Air-Kino und Wiesngaudi

Den Auftakt der sommerlichen Events in der Porschestraße macht vom 3. bis zum 18. Juni „Summer in the City“. Palmen, Sandstrand und Cocktails sollen Urlaubsfeeling aufkommen lassen.

Vom „Kunterbunten Kindersamstag“ über „Summer in the City“ bis zum Wolfsburger Weihnachtsmarkt – 2022 erwartet die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm im gesamten Stadtgebiet, der Innenstadt und im Allerpark. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) veranstaltet gemeinsam mit verschiedenen Partnern neben bekannten und beliebten Events auch einige neue Formate, die in diesem Jahr Premiere feiern.

Alle Veranstaltungen würden unter Einhaltung und Anwendung der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Bestimmungen stattfinden, wie die WMG mitteilt. „Mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Einschränkungen eröffnet sich uns allen ein großes Stück Normalität. Dementsprechend groß ist auch die Freude bei uns und unseren Partnern, mit situationsgerechten Events und Aktionen wieder tolle Anlässe zu schaffen und den Besuch in der Wolfsburger Innenstadt zu jeder Jahreszeit zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie zu machen“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„2022 wird ein tolles Veranstaltungsjahr mit kulturellen, sportlichen und kulinarischen Angeboten in der Wolfsburger Innenstadt“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Am 3. April veranstaltet die WMG die Auto- und Zweiradmeile in Verbindung mit dem ersten von drei verkaufsoffenen Sonntagen in der Wolfsburger Innenstadt. Foto: Matthias Leitzke / WMG

Erlebnisfrühling in Wolfsburg

Am 3. April veranstaltet die WMG die Auto- und Zweiradmeile in Verbindung mit dem ersten von drei verkaufsoffenen Sonntagen in der Wolfsburger Innenstadt. Die Besucher und Besucherinnen können sich auf neue Ausstellungsstücke und Mitmach-Aktionen rund um das Thema Mobilität freuen. Kinder sollen am 7. Mai beim „Kunterbunten Kindersamstag“ auf ihre Kosten kommen. Die mittlere Porschestraße verwandelt sich in eine große Spielwiese mit zahlreichen Mitmach-Stationen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Besonderes Highlight: Fritz Fuchs von der Kinderserie „Löwenzahn“ kommt mit seinem Bauwagen in die Porschestraße.

Weinprobe in der Porschestraße

Weinliebhaber können sich auf das Weinfest vom 11. bis zum 14. Mai auf dem Hugo-Bork-Platz freuen. Winzer vom Weingut Dorst schenken edle Tropfen aus – vom Rotwein bis hin zu leichten Sommerweinen gibt es viel zu probieren.

Sommer in der Innenstadt

Den Auftakt der sommerlichen Events in der Porschestraße macht vom 3. bis zum 18. Juni „Summer in the City“. Palmen, Sandstrand und Cocktails sollen Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Das musikalische Programm auf der Sommerbühne soll für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Zudem wird Minigolf angeboten.

Erstmals findet in der Fußgängerzone die Wolfsburger Ehrenamtsbörse statt. Zahlreiche Vereine der Stadt präsentieren am 25. Juni ihre Angebote und Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Zudem feiert der VfL Wolfsburg e. V. seinen 77. Geburtstag mit Aktionen für Groß und Klein. Der Verein konnte sein 75-jähriges Jubiläum coronabedingt nicht gebührend feiern. Jazzige Klänge verspricht die Wolfsburger Traditionsveranstaltung „Jazz & more“. Vom 2. Juli bis 6. August spielen jeweils samstags auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz verschiedene Blues- und Jazzbands aus der Region.

Kino und Geburtstag am Allersee

Nach der erfolgreichen Premiere des Open-Air-Kinos am Allersee im letzten Jahr können sich Kinofans am 19. und 20. August sowie am 26. und 27. August erneut auf ein einzigartiges Kinoerlebnis unter freiem Himmel freuen. Zusätzlich feiert die Allertal Immobilien eG am Freitag, 19. August, mit einem Bühnenprogramm ihren 75. Geburtstag. Unter anderem soll ein Double von Rod Stewart für musikalische Unterhaltung sorgen.

Gesundheitlicher Aktionstag

Gesundheit, Ernährung und Fitness stehen am 3. September beim Aktionstag „Fit und gesund“ in der Wolfsburger Innenstadt im Mittelpunkt. Neben Beratungen und Informationen, zum Beispiel von Sportvereinen, Fitnessstudios, Krankenkassen und anderen Gesundheitseinrichtungen, werden an diesem Tag auch Mitmach-Aktionen angeboten.

Wiesngaudi und Shopping-Sonntag

Vom 28. September bis zum 8. Oktober bietet das Wolfsburger Oktoberfest, ausgerichtet von Thomas Bronswyk, wieder bayerische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktionen unter dem Glasdach. Am 2. Oktober findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt statt.

Streetfood-Festival in der Innenstadt

Kulinarische Vielfalt bietet das erstmals stattfindende Streetfood-Festival in der Porschestraße vom 4. bis 6. November. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung. Begleitet wird das Event von einem verkaufsoffenen Sonntag.

Wolfsburger Weihnachtszauber

Das Veranstaltungsjahr klingt traditionell mit dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt aus. Vom 21. November bis zum 29. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt zum Schlendern, Schlemmen und gemütlichen Beisammensein in die Porschestraße ein.

Aktuelle Informationen über Veranstaltungen in Wolfsburg finden Interessierte jederzeit im Online-Veranstaltungskalender der WMG unter www.was-wann-wolfsburg.de.

