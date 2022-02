Die SPD schlägt vor, Erbbaugrundstücke an Hauseigentümer zu verkaufen, um eine neue 15-Euro-Stadtbuskarte für Schüler und Auszubildende und einen 250.000-Euro-Klimafonds zu finanzieren.

Verschuldung So wollen die Fraktionen den Wolfsburger Haushalt reparieren

Die Stadt Wolfsburg gibt seit Jahren viel mehr Geld aus als sie einnimmt. Rund 100 Millionen Euro Miese machte die Kommune alleine im vergangenen Jahr, in diesem werden es laut aktuellem Stand der Haushaltsplanung fast 80 Millionen Euro sein. Die Haushaltsberatungen laufen, Ideen zur kurzfristigen Lösung des Problems fehlen in der Stadtspitze wie in den Fraktionen. Auf längere Sicht aber gibt es durchaus Vorschläge für ein nachhaltigeres Wirtschaften.

Die SPD forderte am Freitag in einem Pressegespräch, dass Oberbürgermeister Dennis Weilmann und der Verwaltungsvorstand unmittelbar nach der voraussichtlich am 30. März stattfindenden Verabschiedung des Etats für 2022 Maßnahmen zur Konsolidierung des nächsten Haushaltes entwickeln. „Da gibt es keine Tabus“, sagt der finanzpolitische Sprecher Ralf Krüger. „Allerdings halten wir nichts von einem Rasenmäher, der über alle Dinge gleichmäßig hinweggeht. Wir müssen differenzieren.“

Die SPD schlägt vor, Verwaltungsaufgaben zu streichen oder günstiger zu erledigen, Doppelarbeit innerhalb des Rathauses sowie zwischen Rathaus und Stadttöchtern zu vermeiden und die Digitalisierung für eine Verschlankung und Kostenersparnisse zu nutzen.

SPD beantragt für 2022 zusätzliche Schulpsychologen und Ausbildungsplätze

Für den aktuellen Haushalt beantragt die SPD höhere Zuschüsse für Beratungsstellen und andere Einrichtungen sozialer Träger, um Tarifsteigerungen auszugleichen, eine Aufstockung der Haushaltshilfe im Frauenhaus und fünf zusätzliche Ausbildungsplätze über den Regionalverbund für Ausbildung. Angesichts vermehrter Depressionen bis hin zu Suizidgefährdungen bei Kindern und Jugendlichen in der Pandemie sollen zwei zusätzliche Schulpsychologen eingestellt werden. Den Aktivtreff in der Nordstadt will die SPD weiter mit knapp 30.000 Euro pro Jahr bezuschussen, bis es ein neues Konzept gibt.

Rund 700.000 Euro für Außenanlagen am neuen Hattorfer Feuerwehrhaus und an der Reislinger Mehrzweckhalle werden nach Einschätzung der SPD in diesem Jahr noch gar nicht gebraucht. Sie schlägt vor, dieses Geld für einen breiteren Radweges zwischen dem Berliner Ring und dem Neubaugebiet Steimker Gärten zu verwenden. Verkäufe von Erbbaugrundstücken an die Hauseigentümer sollen eine neue 15-Euro-Stadtbuskarte für Schüler und Auszubildende und einen 250.000-Euro-Klimafonds für einen Klimatag und Baumpflanzungen gegenfinanzieren.

Wolfsburger CDU plädiert für Investitionen in Bestand

Die CDU teilt die Einsicht der SPD, dass die Stadt Wolfsburg ein Ausgabenproblem hat. „Für die Haushalte ab 2023, wenn sich die Einnahmen voraussichtlich wieder normalisiert haben werden, muss unbedingt auf der Ausgabenseite gegengesteuert werden“, erklären der Fraktionsvorsitzende Christoph-Michael Molnar und der finanzpolitische Sprecher Werner Reimer in einer Stellungnahme. „Wir wollen schon direkt nach Abschluss der diesjährigen Haushaltsplanberatung mit einem intensivierten Controlling beginnen.“

Für die Jahre 2023 bis 2025 sollen „Defizitziele“ für die 32 Teilhaushalte festgelegt werden. Zwar erwartet Oberbürgermeister Dennis Weilmann ab 2024 wieder Gewerbesteuereinnahmen auf einem normalen Niveau, doch ohne ein Gegensteuern würden sich die Ausgabensteigerungen fortsetzen. „Spätestens 2025 wollen wir wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt erreichen“, verdeutlichen Molnar und Reimer.

Investitionen will die CDU weitgehend auf Ersatzmaßnahmen begrenzen. Damit das gelingt, soll wie in der Sportpolitik ein Ampelbericht zum Einsatz kommen, in dem der Rat jährlich über den Zustand aller Objekte unterrichtet wird.

PUG befürchtet negative Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine

Die PUG sieht nach Diesel-Krise und Pandemie neue schwarze Wolken über Wolfsburg aufziehen. „Welche Auswirkungen die nun kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine, also die seitens der EU und der Weltgemeinschaft ausgesprochenen Sanktionen, auf die globale Wirtschaft, auf Volkswagen, höhere Energiepreise, die auch die Kommune zu zahlen hat, auf die Wirtschaft allgemein und damit auf die Gewerbesteuer hat, bleibt abzuwarten“, schreibt Fraktionssprecher Andreas Klaffehn. „Hier müssen wir die Lage genau beobachten, damit schnell und effektiv gegengesteuert werden kann.“

Auch er stellt fest, dass Wolfsburg eher ein Ausgabeproblem als ein Einnahmeproblem habe. „Wir als Kommune müssen zum einen Ausgaben vermindern, zum anderen jedoch die Stadtentwicklung nicht vernachlässigen“, fordert der PUG-Sprecher. Die Infrastruktur in den Ortsteilen müsse gestärkt und weiterentwickelt werden.

Klaffehn: Investitionen in Feuerwache und Feuerwehren nicht auf lange Bank schieben

Wie die CDU ist die PUG dafür, sich bei Investitionen verstärkt auf Pflege und Ertüchtigung des Bestandes zu konzentrieren. „Bei Neuinvestitionen, die im Weiteren einen Haushalt mit Abschreibungen belasten, ist die Erforderlichkeit genau zu prüfen“, so Klaffehn. Zwingende Investitionen etwa in die Feuerwache und die Freiwilligen Feuerwehren könnten jedoch nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Wie die SPD warnt Klaffehn davor, Ausgaben mit der Rasenmähermethode zu beschneiden. „Oftmals können gesellschaftlich wichtige Dinge nicht mehr realisiert werden, wenn man sie auch nur kürzt. Hier müssen die Dinge genau betrachtet werden.“

Grüne: Neubauten stärker unter Kostengesichtspunkten realisieren

Die neue Mehrzweckhalle in Reislingen. Die Grünen fordern, bei Neubauten stärker auf die Kosten zu achten und bei Sporthallen auf Standardbauten zu setzen. Foto: Helge Landmann / regios24

Die Grünen wollen sich ebenfalls nicht darauf verlassen, dass der Schuldenausgleich durch höhere Gewerbesteuereinnahmen gelingt. Der Fraktionsvorsitzende Frank Richter fordert, Investitionen auf Notwendiges und Bezahlbares zu beschränken: „Im Investitionshaushalt sollte nur aufgenommen werden, was durch die Verwaltung und zu beauftragende Baufirmen auch realistisch abgearbeitet werden kann. Neubauten sollte deutlich stärker unter Kostengesichtspunkten realisiert werden.“

Konkret: „Unserer Einschätzung nach hätte die neue Feuerwache nur durch ein Raumkonzept in die Ausschreibung gehen sollen und nicht durch ein Architekturwettbewerb. Dies hätte sicherlich deutliche Einspareffekte erzielt. Sporthallen, die zu errichten sind, müssen standardisiert werden. Spielplätze müssen wieder Orte sein, wo sich der Begriff Spielplatz lohnt, dies bedeutet eine Optimierung derer.“ Eine Aktualisierung des Spielraumkonzeptes sei überfällig, so der Grünen-Fraktionssprecher, eventuell frei werdende Flächen könnten verkauft werden.

Wie die SPD wollen die Grünen eine Verwaltungsreform, mit der Digitalisierung von Bürgerbelangen und Verwaltungsvorgängen als Mittelpunkt. „Es muss herausgearbeitet werden, welches die Kernkompetenz und die Kernaufgaben der Verwaltung sind, um einen Personalbestand zu haben, den wir uns auch schuldenfrei leisten können“, schlägt Richter weiter vor. Es könne nicht sein, dass immer nur die freiwilligen Leistungen der Kommune, wie Soziales, Kultur und Jugend, auf der Streichliste stehen.

AfD: Stadt Wolfsburg muss sich auf Kernaufgaben konzentrieren

Die alte Schule, Sitz der Ortsteilsprechstelle in Wendschott. Die AfD möchte Stadtteilsprechstellen einsparen, um den Haushalt zu entlasten. Foto: giesecke / Stephanie Knostmann

Die AfD will sich der Erhöhung von Steuern und Abgaben entgegenstellen. „Wenn jetzt versucht wird, durch eine Erhöhung der Hundesteuer oder die Anhebung der Grundsteuer die Einnahmeseite zu verbessern, ist das als ein hilfloser Versuch anzusehen, sich noch mehr Geld vom Bürger zu beschaffen, weil man das Geld aus dem Fenster hinaus geworfen hat und nun neues braucht“, kritisiert die Fraktion. Der Staat und die Stadt Wolfsburg müssten lernen, mit ihrem Geld auszukommen und sich auf Kernaufgaben konzentrieren: „Es muss Schluss damit sein, die eigenen moralischen Vorstellungen aus der Stadt- beziehungsweise Staatskasse zu finanzieren.“

Die AfD schlägt vor, Stellen abzubauen und die Verwaltung zu digitalisieren; Stadtteilsprechstellen könnten eingespart werden. Umsetzen möchte die Fraktion nur noch unabdingbare Investitionen. Wie CDU und PUG fordert sie, sich auf den Erhalt der Infrastruktur zu konzentrieren, statt in Neubauten zu investieren. Zuschüsse an Vereine und Fördergelder müssten an die Ertragslage angepasst werden.

Von Bund und Land, so die AfD, sei keine Hilfe zu erwarten. Viele Aufgaben, die Wolfsburg für Bund und Land übernehme, würden nur zur Hälfte finanziell ausgeglichen. „Alleine bei der Kinderbetreuung klafft eine riesige Lücke zwischen Aufwand und Kostenerstattung“, kritisiert die Fraktion. „Ebenso bei der Unterbringung von Flüchtlingen.“

