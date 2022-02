In Wolfsburg-Hehlingen ist am Wochenende in eine Gärtnerei eingebrochen worden. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Unbekannte brechen in Gärtnerei in Hehlingen ein

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in eine Hehlinger Gärtnerei in der Straße An den Äckern eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wurde nichts gestohlen. Die Polizei hofft dennoch auf Zeugenhinweise.

Am Sonntagmorgen bemerkte der Eigentümer der Gärtnerei bei einem Rundgang ein offenstehendes Fenster. Daraufhin betrat er das Gebäude und musste feststellen, dass mehrere Türen in dem Objekt zum Teil gewaltsam aufgebrochen worden waren. Er verständigte er die Polizei, die umgehend mit der Spurensicherung begann. Nach bisherigen Zeugenaussagen könnte der Einbruch gegen 1 Uhr stattgefunden haben.

Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, bittet die Polizei, sich unter (05361) 46460 zu melden. r

