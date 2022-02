Wolfsburgerin Sarah Mangione bei „Let’s Dance“ weiter

Ein paar Sekunden Sendezeit widmete RTL-Moderator Daniel Hartwich dem Krieg in der Ukraine: „Unsere Gedanken sind da“, sagte Hartwich zu Beginn der neuesten Folge der Tanzsendung „Let’s Dance“, die am Freitag live gesendet wurde. Man verschließe nicht die Augen vor den aktuellen Geschehnissen, zumal an der Sendung traditionell viele Menschen aus Russland und der Ukraine teilnähmen, die nun um ihre Verwandten bangen – 15 Sekunden wurden dem Thema also eingeräumt, die Hartwich mit den Worten schloss: „Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, Ihnen Unterhaltung zu bieten, wenn Sie das wollen.“

Und so unterhielten die 14 Prominenten und ihre Tanzpartner in der zweiten Folge der Staffel das Publikum. Mit dabei: Die gebürtige Wolfsburgerin, Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione. Sie legte mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov einen Tango auf’s Parkett, getanzt zu einer Cover-Version von Britney Spears’ „Toxic“.

Sarah Mangione mit viel Power auf dem Parkett

Garbuzov ist kanadisch-österreichischer Tänzer mit ukrainischer Herkunft. Darüber verlor er in der Sendung freilich kein Wort; in einem auf der Webseite von RTL veröffentlichten Interview spricht er dafür offen über seine Großmutter, die in der ukrainischen Großstadt Charkiw lebt. Dort müsse sie sich erstmals seit Ende des zweiten Weltkriegs wieder in einem Bunker verstecken, heißt es in dem Video. „Man hat ein unangenehmes Gefühlt“, sagt der Tänzer.

Auf der Bühne war ihm das nicht anzumerken: Und auch Sarah Mangione glänzte mit viel Ausstrahlung und – wohl ein bisschen zu viel – Power. Das beeindruckte die Jury, die ihr aber auch zur mehr Feingefühl riet. „Das wirkt noch etwas unkontrolliert“, gab Joachim Llambi zu bedenken. Herzlich war Motsi Mabuse, die Mangione in ihr Herz geschlossen hat: „Ich bin ein bisschen verliebt“, sagte sie. Und die gebürtige Wolfsburgerin selbst? Wirkte deutlich beschwingt nach dem Tanz. „Hast du es auch gespürt?“ fragte sie ihren Tanzpartner voller Begeisterung über den gelungenen Tanz. Für beide geht es in dieser Woche weiter auf dem Weg zum Erfolg.

Die Folge ist im Internet abrufbar unter rtl.de.

