Lockerungen: Ungeimpfte Wolfsburger dürfen wieder zum Sport

Im Badeland herrscht 3G, auch Ungeimpfte dürfen jetzt wieder in das Wolfsburger Erlebnisbad. Am Freitag, 4. März, werden die Zugangskontrollen voraussichtlich ganz fallen.

Wolfsburg. In den Bädern, Sporthallen und Fitnessstudios in Wolfsburg gilt seit Donnerstag 3G statt 2G. Am Freitag könnte auch die Testpflicht entfallen.