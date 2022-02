Kabarettistin Sarah Bosetti verführt in Wolfsburg zum Denken

Ihre langen, blonden Haare fallen gewellt bis auf die Schultern. Sie trägt schwarz, eng anliegende Hose, kleidsamer Pulli. Über Mode und Outfit spricht Sarah Bosetti am Sonntagabend im Scharoun-Theater aber nicht. Sie sitzt auf einem Drehhocker an einem runden Bistrotisch und witzelt. Nein, nein, nicht über Blondinen, schon gar nicht über Frauen. Die 38-Jährige lobt einen Mann – in einem Gedicht. Sie dankt ihm, weil er nicht ihre Schönheit, ihren Busen oder ihre Beine hervorhebt, sondern „meinen Intellekt“. Sie habe IQ 40 schrieb er ihr – in einem Hasskommentar, welche sie ständig erhält.

Die Kabarettistin verblüfft mit ihren hintersinnigen Kommentaren über Querdenker

Sarah Bosetti, 2013 deutsche Vizemeisterin im Poetry-Slam, macht daraus Liebeslyrik. Die Physik lehre, dass Energie nicht verschwinde. Ihr Vater war Physiker. Ihre Lyrik ist poetisch, klangvoll, sprachlich geschliffen. Aber auch: ironisch, bissig, manchmal zynisch, charmant entlarvend. Das gilt für Männer, die Frauen den Wölfen im Wald zum Fraß überlassen wollen, angelockt durch ihre Blutspur in der Periode. „Wir gehen dann auch immer in den Wald“, antwortet sie lächelnd und fügt hinzu: „Wölfe sind scheue Tiere, sie meiden Menschen.“

Sarah Bosetti ist ironisch, bissig, manchmal zynisch, charmant entlarvend

Die Kabarettistin verblüfft mit ihren hintersinnigen Kommentaren über Querdenker. In Karlsruhe klagte eine Elfjährige auf der Bühne, sie habe ihren Geburtstag heimlich feiern müssen. Sie fühlte sich wie Anne Frank. Bosetti bedauert die Kleine, merkt an: „Anne Frank hat sich zwei Jahre lang zu acht im Hinterhaus versteckt. Dann wurde sie verraten.“ Sie starb, nicht einmal 15 Jahre alt, im KZ. Und sie sagt süffisant zu den Nazi-Vergleichen: „Ich halte das aus. Ich bin ja Demokratin.“ Selbstironisch ist sie. „Ihr wollt Performance. Also, das ist meine Performance“: Bosetti hebt ihr halb gefülltes Wasserglas über den flachen Mikrofonarm – hin und zurück. Mehrmals. Na also. Ihr Publikum, lacht, lächelt – über anspruchsvolle Ironie, sarkastische Comedy. „Kein Baby sieht aus wie ein Baby“, findet die Mutter: „Sie sehen alle aus wie ein alter Mann“, schreibt sie in einem Brief an ihre Tochter. Entzückend scharfsinnige Post von Sarah Bosetti erhalten ansonsten Prominente.

Sarah Bosetti verführt zum Denken. Auch deshalb ist sie längst über die Kabaretts Berlins hinaus bekannt: durch Auftritte in „Ladies Night“, „Mitternachtsspitzen“ und als Kolumnistin von „radioeins“. Nun auch hier – persönlich, nach zwei Stunden purer Satire im Scharoun-Theater.

