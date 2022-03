Encrochat: Wolfsburger Türsteher führt extravaganten Lebensstil

Bei dem Wolfsburger Encrochat-Fall handelt es sich um den größten Drogenfall aller Zeiten in der VW-Stadt und dem Umland – Braunschweig eingeschlossen. Drahtzieher waren Mitglieder einer albanischen Familienbande. Sie handelten mit 600 Kilo Marihuana, womöglich noch mit viel mehr. Für ihre Geschäfte nutzen sie Kryptohandys, schrieben in Messengerdiensten ganz offen Nachrichten über ihre Verbrechen, weil sie glaubten, die Geräte seien nicht zu entschlüsseln – waren sie aber. Der Kopf der Bande soll eine Frau sein. Ihre zwei Brüder und ein Hauptabnehmer wurden bereits verurteilt. Die Ermittlungen laufen weiter. Wir fassen zusammen, was bislang bekannt ist und wie es in dem spektakulären Fall weitergeht.

Die Urteile (1) - der Großdealer

Seit der frühere Türsteher und Kleinkriminelle, Lukas „Luke“ N. (31) aus Wolfsburg, einer der

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Großdealer Lukas N. (rechts) wurde bereits verurteilt. Im nächsten Verfahren könnte er als Zeuge vernommen werden. Foto: Hendrik Rasehorn

Hauptabnehmer der Drogenbande wurde, konnte er sich einen extravaganten Lebensstil leisten. Er verfügte offiziell über kein Einkommen und keine Bankkonten, vergnügte sich aber bei Drogen- und Pokerpartys im Nobelhotel Ritz-Carlton und legte auch sonst mit Bugatti-Sportwagen und Protzuhren keinerlei Bescheidenheit an den Tag.

In seiner Verhandlung vor dem Landgericht Braunschweig einigten sich nach längerem Tauziehen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht auf Strafrabatt gegen Geständnis. Er hatte von der Bande allein 154 Kilo Marihuana abgekauft und darüber hinaus mit weiteren Drogen gehandelt. In seiner Einlassung, die sein Verteidiger für ihn vortrug, jammerte N.: „Ohne die Verhaftung wäre mein Leben in einer Sackgasse geendet. Ich befand mich in einer Spirale nach unten.“ Die Gewinne aus den Drogengeschäften hatte er in Krypto-Währungen angelegt. Er packte als erster über seine eigenen Tatbeiträge aus, ohne aber die Mitglieder der Bande, Abnehmer oder Hinterleute zu belasten. Das Gericht verurteilte ihn im November zu 8 Jahren 4 Monaten Haft. Weil er zur Zeit der Taten ein Drogenproblem hatte, kommt er in den Maßregelvollzug, davor sitzt er aber zunächst einen Teil der Haftstrafe ab.

Die Urteile (2) – die Brüder

Vor ein paar Tagen wurden Tauland A. (28) und sein jüngerer Bruder (19) vom Landgericht verurteilt: der Ältere wurde zu acht Jahren Haft, der Jüngere zu fünf Jahren Jugendstrafe. Beide sollen aufgrund ihrer

Tauland A. (vorne) versorgte nicht nur Großdealer, sondern handelte selbst mit Drogen. Foto: Hendrik Rasehorn

Drogenproblematik ebenfalls in den Maßregelvollzug kommen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft klagte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Romina A., der mutmaßlichen Haupttäterin, sowie einem angeblichen Komplizen, einem Kurierfahrer, an. Wie schon im Prozess von Lukas N. rangen auch hier die Verteidiger mit Kammer und Staatsanwaltschaft um Verfahrensfragen, nun aber noch härter. Dabei verfolgten die Anwälte offenkundig unterschiedliche Strategien.

Nach mehreren Verhandlungstagen, der Anhörung von Zeugen und Verlesung zahlreicher Protokolle stand unerwartet der gesamte Prozess auf der Kippe, als neue Vorwürfe gegen die Angeklagten bekannt wurden. Vor dem Landgericht mussten sie sich nur wegen der Erkenntnisse aus den Encrochat-Daten verantworten. Dieser Dienst wurde im Juni 2020 von den Sicherheitsbehörden aufgelöst. Bei Encrochat ging es in ihrem Fall um den Handel mit Marihuana in einer Größenordnung von 654 Kilo. Die Bande war nach dem Aus von Encrochat zum Kryptodienst Sky ECC weitergezogen. Auch der war von den Sicherheitsbehörden Ende 2021 geknackt und im März 2021 geschlossen worden.

Als im Landgerichtsprozess grad die Anwälte von der Kammer verlangten, Einblick in die originalen Encrochat-Daten zu bekommen und fürs Lesen mehr Zeit erbaten, ließ die Staatsanwältin die Bombe platzen: Sie berichtete, dass die Auswertung der Sky ECC-Daten so weit fortgeschritten ist, dass diese Verfahren vor dem Abschluss stehen. Der Handel mit weiteren rund 350 Kilo Marihuana will sie der Bande nachweisen können. Aufgrund dieser Erkenntnisse beantragte die Staatsanwältin neue Haftbefehle, die vom Amtsgericht Braunschweig erlassen wurden, und bereitet die nächsten Anklagen vor.

Die vier Beschuldigten standen nun vor der schweren Entscheidung: Sie konnten entweder die Vorwürfe

Der 19-jährige Angeklagte war auf dem besten Weg, ein Berufskrimineller zu werden. Nun wurde auch er verurteilt. Foto: Hendrik Rasehorn

aus dem Encrochat-Verfahren gestehen. In dem Fall hatte die Staatsanwaltschaft signalisiert, einem Strafrabatt zuzustimmen und die Sky ECC-Vorwürfe einzustellen. Oder die Angeklagten würden weiter mauern und Gefahr laufen, im Encrochat-Verfahren zu einer langen Haftstrafe verurteilt zu werden – und dann noch einmal für die Sky ECC-Taten eine weitere Verurteilung zu riskieren.

Als diese Fragen Ende Januar an einem Prozesstag geklärt werden sollen, erlitt ausgerechnet der Anwalt der mutmaßlichen Haupttäterin angeblich einen Bandscheibenvorfall. Er fiel aus. Damit stand das ganze Verfahren aufgrund von Fristen auf der Kippe.

In dieser Situation reagierten die Brüder und ihre Anwälte. Sie akzeptierten die Verfahrensabtrennung und das Verständigungsangebot der Kammer. Es wurde ein neues Verfahren mit extrem verkürzter Beweisaufnahme kurzfristig angesetzt. Mittels einer Verteidigererklärung räumten die Brüder – analog zu Lukas N. – pauschal ihre eigenen Tatbeitrag ein, ohne weitere Beteiligte zu belasten. Auch wenn das keinen Beweis darstellt gegen die beiden übrig gebliebenen Angeklagten – viel spricht dafür, dass die Taten sich genauso zugetragen haben, wie es die Staatsanwaltschaft angeklagt hat.

Die Chefin

Romina A. sitzt seit März 2021 in Untersuchungshaft. Mitte Januar wurden die neuen Haftbefehle gegen

Romina A. (Mitte) soll der Kopf der Wolfsburger Familienbande gewesen sein. Oder war sie nur eine kleine Nummer im internationalen Drogensyndikat? Foto: Hendrik Rasehorn

sie, ihre Brüder und den vierten Angeklagten wegen der Sky ECC-Vorwürfe erlassen. Grundsätzlich beträgt die maximale Dauer der Untersuchungshaft sechs Monate bis zum Beginn der Hauptverhandlung. Wenn die einmal begonnen hat, kann sie weiter aufrecht erhalten bleiben.

Solange sie auf der Anklagebank saß, schwieg sie zu den Vorwürfen, während ihr Anwalt versuchte, mit allerlei Anträgen den Ermittlungseifer des Gerichts zu bremsen. Im neuen Prozess gegen die Brüder – kurz, nachdem die sich nach langem Ringen mit sich selber zu einem Geständnis entschlossen hatten – hatte die Staatsanwältin in einer Verhandlungspause angekündigt, nun mit Druck die neuen Anklagen wegen der Sky ECC-Vorwürfe zu verfassen. Aus Sicht der Staatsanwältin macht es Sinn, alte und neue Vorwürfe in einem einzigen Gerichtsprozess aufzuarbeiten.

Wie eine Sprecherin des Landgerichts auf Nachfrage mitteilt, steht noch nicht fest, wann Romina A. und mit ihr Bledar H., der mutmaßliche Kurierfahrer der Bande, sich in dem neuen Prozess verantworten müssen. Wenn beide einmal vor Gericht zitiert werden, werden sie sich nicht nur wegen der Vorwürfe aus den Encrochat-, sondern wohl auch aus dem Sky ECC-Verfahren verantworten müssen. Insbesondere Romina A. droht eine Haftstrafe von mehr als zehn Jahren Haft, falls sie nicht im Verfahren kooperiert. Für diesen Fall könnte der Großdealer Lukas N. als Zeuge benannt werden. Anders als die Brüder von Romina A., denen ein Aussageverweigerungsrecht zusteht, müsste er dann aussagen.

Die Abnehmer

Der Stoff, mit dem die albanische Familienbande handelte, soll über Spanien nach Deutschland geschmuggelt worden sein. Über verschiedene Kurierfahrer wurden die Drogen etwa nach Berlin, Halle oder Hannover angeliefert. Dort übernahm die Bande die Ladung und transportierte sie zu einer Bunkerwohnung in einem Dorf bei Berlin. Sie zahlten zwischen 3400 bis 3700 Euro je Kilo und verkauften den Stoff je nach Abnahmemenge für bis zu 4600 Euro je Kilo. 654 Kilo Marihuana kaufte die Bande allein per Encrochat ein, bis zu 366 Kilo per Sky ECC – wobei diese Zahlen nur einen bestimmten Zeitpunkt der Ermittlungen berücksichtigen. Die Einnahmen aus den Geschäften mit ihrem Abnehmern verwahrte sie in einer weiteren Wohnung in Parsau. Die Käufer – Deutsche, Kurden, Russen, Vietnamesen – kamen nicht nur aus Wolfsburg, sondern aus ganz Deutschland. Gegen sie alle laufen noch Ermittlungen.

Die Hinterleute

Während Lukas N. mit seinem Geld protzte, führten Romina A. und ihre Brüder nach außen hin kein Leben in Saus und Braus. Lukas N. fuhr Bugatti, Romina A. einen Golf 6. Die Familie A. wohnt in Wolfsburg auch in keiner feinen Gegend. Wo ist der Gewinn aus dem Drogengeschäften geblieben, der mehrere hunderttausend Euro betragen soll? Waren die drei Familienmitglieder tatsächlich die Nutznießer des größten Drogendeals, der jemals in der Region aufgedeckt wurde? Oder waren sie nur kleine Lichter eines internationalen Drogenimperiums, das von Albanien aus die Fäden in der Hand behielt?

Vieles ist noch unklar, im Prozess gab es dazu von den Angeklagten – womöglich aus Angst vor Repressalien gegen sich selbst und womöglich auch gegen ihre Angehörigen – keine Antworten. Dabei hätten die Staatsanwaltschaft es sicherlich nochmal mit einen ordentlichen Strafrabatt honoriert, wenn die angeklagten vollumfänglich ausgepackt hätten.

Die Namen albanischer Hinterleute sind bekannt, sie bewegen sich aber bislang außerhalb der Reichweite der deutschen Justiz. „Sie sind abgetaucht“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters.

Möglicherweise gibt es weitere Erkenntnisse, wenn Orgest K. und Eglis V. in Braunschweig einmal als Angeklagte vor Gericht stehen. Sie gelten als die Täter der Blutnacht von Vorsfelde im Sommer 2019. Sie sollen auf zwei albanische Landsleute geschossen haben. Einer starb, das zweite Opfer Emirjon H., dem die Schüsse wohl galten, überlebte. Er war ein Berufskrimineller, außerdem Vater einer gemeinsamen Tochter mit Romina A.. Er starb im September 2019 bei einem Autounfall, es ranken sich Gerüchte um seinen Tod. Lukas N. bezeichnete Emirjon H. als seinen Geschäftspartner, nach dessen Tod übernahm er die Vaterschaft der Tochter. War H. der eigentliche Statthalter der albanischen Drogenmafia in Wolfsburg? Wurde er von Orgest K. und Eglis V. möglicherweise überfallen, weil sie Schutzgeld erpressen wollten? Noch viele Fragen sind in diesem Kriminalfall ungeklärt. „Die beiden mutmaßlichen Täter im Zusammenhang mit der Schießerei in Vorsfelde befinden sich nach wie vor in Spanien in Haft“, berichtet Wolters.

Unsere Zeitung berichtet exklusiv über den Fall – lesen Sie alle bislang erschienenen Artikel:

Einst fuhr Drogendealer Bentley – nun steht er vor Gericht

Schwerkriminelle Geschäfte übers Kryptohandy in Wolfsburg

Wolfsburger Encrochat-Fall- So gingen die Ermittler vor

Encrochat-Prozess – Hinweise auf weitere Drogengeschäfte

Encrochat-Fall- Bande schmuggelte mehr als eine Tonne Cannabis

Encrochat-Prozess- „Unvorstellbare Dimension des Drogenhandels“

Encrochat- Dealer entsorgte Kryptohandy im Mittellandkanal

Vom Encrochat-Fall gibt es Verbindungen zur Blutnacht von Vorsfelde. Lesen Sie mehr:

Schießerei in Vorsfelde- Ein Toter, ein Schwerverletzter

Blutige Schießerei in Vorsfelde – Anwohner sind schockiert

Schießerei Vorsfelde – führt die Spur ins Rauschgift-Milieu?

Schießerei in Vorsfelde – Polizisten suchen den Tatort ab

Schießerei in Vorsfelde – Opfer sind aus Verfahren bekannt

Bluttat Vorsfelde – Internationale Fahndung nach Todesschützen

Schießerei in Vorsfelde – Zielfahnder suchen Tatverdächtige

Mord in Vorsfelde – Mehrere Hinweise zu flüchtigen Tätern

Tödliche Schüsse in Vorsfelde – Tatverdächtige werden verhaftet

Rücksichtslose Flucht quer durch Wolfsburg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de