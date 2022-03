Wolfsburg. Zwei Männer stritten sich Montagnachmittag in Rabenberg. Der 34-Jährige ging daraufhin mit einem gefährlichen Gegenstand auf sein Opfer los.

Die Wolfsburger Polizei wurde am Montagnachmittag auf den Burgwall gerufen: Zwei Männer stritten sich auf offener Straße, eine Person wurde leicht verletzt. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Streit auf offener Straße in Wolfsburg – 29-Jähriger verletzt

Auf offener Straße haben sich am Montagnachmittag zwei Männer im Wolfsburger Stadtteil Rabenberg verletzt. Gegen 15.15 Uhr gerieten die beiden Männer – ein 34-Jähriger und ein 29-Jähriger – in der Straße Burgwall aneinander – laut Zeugenaussagen zunächst verbal. Wenig später allerdings ging der 34-Jährige mit einem „gefährlichen Gegenstand“ auf seinen Kontrahenten los und verletzte diesen. So berichtet es Wolfsburgs Polizei.

Die ebenfalls durch den Notruf alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte das Opfer und brachte es zur vorsorglichen ärztlichen Untersuchung ins Klinikum. Warum es zum Streit zwischen den beiden Personen gekommen ist beziehungsweise welche Geschichte hinter dem Streit liegt, ist derzeit völlig unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

