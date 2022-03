Trotz Corona: Schützen- und Volksfest in Wolfsburg steigt 2022

Zum ersten Mal seit drei Jahren können die Wolfsburger und Besucher aus der gesamten Region in diesem Frühjahr wieder Adrenalinschübe, Zuckerwatte und Paradiesäpfel im Allerpark genießen: Das größte Schützen- und Volksfest zwischen Harz und Heide soll 2022 nach zwei pandemiebedingt abgesagten Veranstaltungen tatsächlich stattfinden.

Kommt jetzt nichts mehr dazwischen, steigt es vom 20. bis 29. Mai. Der Pachtvertrag für den Schützenplatz ist seit drei Wochen unterschrieben. „Wir stellen am Dienstag den Antrag für das Sicherheitskonzept“, sagt der Vorsitzende der Schützengesellschaft Stefan Wolters. Das Programm für das Festzelt steht, und auch bei den Schaustellern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Hinter den Kulissen gibt es eine große Neuerung: Peter Vorlop, der das Schützen- und Volksfest jahrzehntelang organisierte, ist nur noch beratend im Hintergrund tätig. Übernommen haben der Vorsitzende des Schaustellerverbandes für die Region Harz und Heide, Stefan Franz, und der Imbissbetreiber Thomas Bronswyck. Der Braunschweiger Franz kennt das Schützenfest bestens: Seit mehr als 30 Jahren ist er mit seinen Spielautomaten im Allerpark am Start.

Höchstes Flugkarussell und Indoor-Achterbahn sollen nach Wolfsburg kommen

Das höchste Flugkarussell Deutschlands und eine große Indoor-Achterbahn gehören voraussichtlich zu den großen Publikumsmagneten auf dem Schützen- und Volksfest 2022. Namen von Fahrgeschäften will Franz noch nicht verraten. „Wir sind in der finalen Planung“, erklärt er. „Sie sieht gut aus, wir haben für Wolfsburg gute Attraktionen und tolle Fahrgeschäfte.“ Aber die Verträge müssen erst unterschrieben werden.

An Fahrgeschäften mangelt es in Deutschland auch nach zwei Jahren Pandemie nicht. „Die großen Anlagen sind alle noch am Start“, berichtet Franz. Lediglich einige sehr kleine Anbieter hätten sich beruflich umorientiert.

Franz ist trotz aktueller Rekordinzidenzen in Wolfsburg zuversichtlich, dass das Schützen- und Volksfest im Allerpark in gut elf Wochen tatsächlich beginnen kann. „Zurzeit planen wir das Schützen- und Volksfest, wie es immer stattgefunden hat“, sagt er. „Die letzten Beschränkungen sollen am 20. März fallen.“ Getrübt wird die Vorfreude bei ihm lediglich durch den Krieg in der Ukraine. „Das mit dem Feiern ist so eine Sache.“

Münchener Freiheit, Vincent Gross und Stürmer Deluxe auf Wolfsburger Schützenfest

Vincent Gross bei einem Auftritt in Duisburg. Der Sänger ist als Star des Schlagerabends auf dem Wolfsburger Schützen- und Volksfest gebucht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Wolfsburger Stefan Wolters und seine Schützen wollen im Mai endlich das Programm ins Festzelt bringen, das sie eigentlich schon für 2020 geplant hatten. Zur Eröffnung wird am Freitag, 20. Mai, die Band Münchener Freiheit („Ohne Dich“, „Tausendmal Du“) spielen. Am Samstag, 21. Mai, steigt eine Travestieshow mit Maria Crohn. Neu im Programm ist der Hofbrauhausabend am Dienstag, 24. Mai. Am Donnerstag, 26. Mai, also dem Himmelfahrtstag, findet ganz klassisch das Schützenfrühstück statt.

Der Schweizer Vincent Gross („Über uns die Sonne“, Chill Out Time“) ist der Star des Schlagerabends am Freitag, 27. Mai. Und zum großen Festfinale am Samstag, 28. Mai, gehört die Bühne im Festzelt wie immer einer Band aus der Region: Stürmer Deluxe.

„Zwei Jahre ist das Fest ausgefallen. Wir freuen uns alle darauf“, sagt Wolters. Mut gibt ihm, dass das Fest in diesem Jahr auf einen recht späten Termin fällt. Ob sich wie in früheren Jahren bis zu 450.000 Besucher im Allerpark vergnügen werden? Dazu mag der Schützenchef lieber keine Prognose abgeben. „Wir hoffen, dass die Wolfsburger Bevölkerung und die Menschen im Umland dieses Fest wieder annehmen.“

