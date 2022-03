VfB Fallersleben erweitert sein Angebot in Reislingen

Eigentlich war es mehr Zufall, dass jetzt ein zweites Domizil von „mum & me“ im Einkaufszentrum (EKZ) in Reislingen Süd-West eröffnet wurde. Frei nach dem Motto die „Bekannte eines Bekannten wusste, dass die Räume frei werden“. „Letztendlich ging alles sehr schnell“, sagt Dr. Nicolas Heidtke, hauptamtlicher Geschäftsführer des VfB Fallersleben, dem Betreiberverein von „mum & me“.

Einen Tag vor Weihnachten wurde der Mietvertrag unterzeichnet, Anfang Februar wurden die Räumlichkeiten im Obergeschoss des Gerta-Overbeck-Rings 11 übernommen – „es gab wirklich nur einige wenige Schönheitsreparaturen“ durchzuführen: Eine Wand wurde eingerissen, ein Waschbecken neu installiert, die Wände gestrichen und mit bunten Motiven gestaltet, ein paar Möbel – wie einen Still-Stuhl und ein paar passende Regale – angeschafft. Und auf die Fenster wurde der neue Schriftzug in den Vereinsfarben geklebt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Babymassage, Pilates für Schwangere und für Mamas mit Baby sowie Beckenboden-Workout

Jetzt finden werdende und schon bestehende Mütter in der ehemaligen Massage-Praxis auf etwa

130 Quadratmetern eine Abstellfläche für Kinderwagen (ein Fahrstuhl führt in die erste Etage des EKZs), eine Teeküche, eine Umkleide samt Wickelkommode und einen 55 Quadratmeter großen Kursraum, in den acht bis maximal zehn Teilnehmerinnen und ihre Säuglinge bequem Platz auf dem Teppichboden haben. In dem Raum werden Babymassage, Pilates für Schwangere und für Mamas mit Baby sowie Beckenboden-Workout angeboten. Zudem das vereinseigene „VfB infanti“ – hier werden das selbstständige Entdecken sowie das erste angeleitete motorische Lernen mit und ohne Geräte gefördert. Im Freien findet immer montags das Buggy-Workout statt, und ab Mai soll das Angebot um Yoga für Schwangere und für Mütter ohne Kind erweitert werden. In der Reislinger Mehrzweckhalle wird mittwochs Zumba mit Baby offeriert. Der Startschuss fiel am 1. März. Nadine Rowek war eigens aus Almke gekommen, um sich umzuschauen: „Sieht alles sehr gut aus.“

Geschäftsführer des VfB Fallersleben: „Ein Viertel unserer Kundinnen kommt schon heute aus dem östlicheren Wolfsburg, aber auch aus Danndorf, Velpke, Reislingen oder dem Hasenwinkel“

Wer bei „mum & me“ mitmachen möchte, muss in den VfB Fallersleben eintreten, kann dann aber auch Angebote in der Hoffmannstadt wahrnehmen. „Ein Viertel unserer Kundinnen kommt schon heute aus dem östlicheren Wolfsburg, aber auch aus Danndorf, Velpke, Reislingen oder dem Hasenwinkel“, berichtet Heidtke. Die Dependance zu eröffnen, erfüllt gleich zwei Aufgaben angesichts der großen Nachfrage: mehr Platz in Fallersleben durch frei werdende Kapazitäten zu schaffen und die „Marktlücke“ im östlichen Stadtgebiet zu schließen: „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu bestehenden Sportvereinen, sondern haben mit unserem speziellen Angebot für Mütter und ihre Kinder bis zu einem Alter von zwei Jahren ja ein Alleinstellungsmerkmal.“

Geleitet wird „mum & me“ von Antje Schmidt ( 0162-3958429) und Hebamme Petra Dreyer ( 0157-34448492), Cindy Senz übernimmt die Infanti-Kurse, und es wurden zwei weitere Erzieherinnen eingestellt. Gesucht wird noch eine Fachkraft, die das Musikgarten-Angebot übernimmt. Auskünfte gibt es unter der E-Mail-Adresse mum-and-me@vfb-fallersleben.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de