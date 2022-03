Impfstoff von Novavax ist in Wolfsburg angekommen

Wolfsburg. Ein Impfwochenende findet in Wolfsburg vom 6. bis 8. März statt – im Rathaus und im Impfzentrum in der City-Galerie.

Die erste Lieferung des Impfstoffs Nuvaxovid von Novavax ist in Wolfsburg angekommen. Zur Einführung des Impfstoffes wird niedersachsenweit ein Novavax-“Impfwochenende“ von Sonntag, 6. März, bis Dienstag, 8. März, stattfinden, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Hier werden zunächst alle Personen, die sich auf der zentralen Warteliste des Landes registriert haben, einen Impftermin erhalten. Nach der automatischen Terminierung dieser Personen werden – je nach weiterer Verfügbarkeit des Impfstoffs – für das Novavax-“Impfwochenende“ weitere freie Terminkapazitäten im Impfportal Niedersachsen zur Verfügung gestellt.





Die Impfungen sind reine Erstimpfungen

Termine können in Kürze online unter https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public oder unter (0800) 9988665 gebucht werden. Neben den fest über das Impfportal gebuchten Terminen wird es – zusätzlich und nach Verfügbarkeit des Impfstoffes – an allen drei Aktionstagen auch weitere freie Kapazitäten für Personen ohne vorherige Terminvereinbarung geben (eventuelle Wartezeiten sind einzuplanen).

Der Impfstoff von Novavax steht nur für bisher ungeimpfte Personen ab 18 Jahren zur Verfügung – diese Impfungen sind somit reine Erstimpfungen. Die Novavax-Impfungen am Sonntag, 6. März, werden von 10 bis 16 Uhr im Sitzungszimmer 5 (EG) im Rathaus A, Porschestraße 49, stattfinden. Am Montag und Dienstag, 7. und 8. März, werden die Impfungen von 9 bis 19 Uhr im Impfzentrum in der City-Galerie verabreicht. Die nicht an diesem „Impfwochenende“ verabreichten Dosen von Novavax werden

ab Mittwoch, 9. März, im Impfzentrum in der City-Galerie verimpft. Eine vorherige Terminvereinbarung ist hierfür aktuell nicht erforderlich.

