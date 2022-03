Wolfsburger entwickeln selbstfahrendes Bett

Zufällig genial? Das gibt es laut Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, nicht. Am Samstagabend richtete er im Rahmen einer Feierstunde eine Videobotschaft an alle jungen Menschen, die an den Regionalwettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ teilgenommen hatten. Etwa 100 mit 60 Projekten waren es. „Zufällig genial“ lautete das Motto. Der Wettbewerb fand online statt. Die Feierstunde wurde aus den Räumen der Braunschweigischen Stiftung gesendet. Zuvor hatte eine 40-köpfige Jury zwei Tage lang die Arbeiten angeschaut und bewertet.

Die Schüler wollen mit ihrer Erfindung das Pflegepersonal in Krankenhäusern entlasten

Unter den Qualifizierten aus der Region für den Landesausscheid sind Oscar Pongratz (13) aus Wolfsburg und sein Mitschüler Jonah Weißgräber (14) aus Essehof. Beide besuchen die Neue Schule Wolfsburg und überzeugten im Fach Arbeitswelten mit ihrem autonom fahrenden Krankenhausbett. Sie wollen das Pflegepersonal in Krankenhäusern entlasten. Das Bett, zunächst ein Modell aus Legosteinen, ist demnach mit Farbsensoren ausgestattet und orientiert sich an Linien auf dem Boden. Das dafür nötige Programm haben sie laut Oscar selber geschrieben. Im Experiment machte das Modellbett, was es sollte. Nächstes Ziel: ein Test am echten Bett. „Dafür haben wir Kontakt mit dem Krankenhaus in Braunschweig aufgenommen“, erzählte Oscar im Telefonat.

Rosa-Lee Hoppe hat Stifte entwickelt, die ohne tierische Inhaltsstoffe auskommen

Rosa-Lee Hoppe (13) vom Ratsgymnasium Wolfsburg mit einem Bild, das sie mit ihren selbst hergestellte Stiften gemalt hat. Foto: Privat

Rosa-Lee Hoppe (13) aus Wolfsburg hat im Fach Chemie vegetarische Kunstmaterialien hergestellt. Sie besucht die 8. Klasse des Ratsgymnasiums Wolfsburg. Sie malt und zeichnet gern, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Sie ist aber auch Vegetarierin – und ihr fiel auf, dass oft und besonders in roten Farben und Stiften der Stoff Karmin enthalten ist, der aus Tieren gewonnen wird. Aus diesem Grund wollte sie herausfinden, ob man mithilfe von Obst und Gemüse vegetarische Farben herstellen kann. Ihr Ergebnis: Mithilfe von veganem Beerenwachs, das aus den Schalen der Lackbaum-Früchte gewonnen wird, stellte Rosa-Lee Wachsstifte mit Pflanzenextrakten her. Der erste Platz im Fachgebiet Chemie bedeutet, dass Rosa-Lee die Region Braunschweig auf dem Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ vertreten darf. „Als ich erfahren habe, dass ich den ersten Preis erreicht habe, konnte ich es erst mal nicht glauben und habe mich dann sehr gefreut“, sagt die Schülerin.

Mehr als 100 Schüler bei „Jugend forscht“ in Region Braunschweig

Zehn Projekte zogen das Ticket zum Landeswettbewerb. Sieben davon kommen aus unserer Region. Der Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ findet am 28. und 30. März statt. Zuvor forscht die Jugend online um das Ticket zum Bundeswettbewerb – vom 21. bis 24. März in Clausthal-Zellerfeld.

eb/red

