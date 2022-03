Tierheim Wolfsburg sucht gemeinsames Zuhause für Kaninchen-Trio

Wolfsburg. Arielle, Belle und Cinderella wurden Anfang Februar an Bushaltestellen ausgesetzt. Die süßen Mädels brauchen Platz zum Toben. Was noch wichtig ist.

Zum Glück haben tierliebe Menschen die drei schnell gefunden und in Sicherheit gebracht: Unbekannte haben Arielle, Belle und Cinderella mitten im Winter einfach ausgesetzt. Gefunden wurden die „drei süßen Mädels“ nach Angaben des Wolfsburger Tierheims am 8. Februar in Kartons an Bushaltestellen in Ehmen und Mörse.

Arielle Foto: Tierheim Wolfsburg

Gesucht wird schönes Zuhause mit viel Platz zum Toben

Für die Kaninchen sucht das Tierheim-Team nun ein liebevolles Zuhause – und zwar ein gemeinsames. „Die drei sind nun geimpft und munter. Jetzt fehlt nur noch ein schönes Zuhause, mit viel Platz zum Toben“, berichten die Mitarbeiterinnen.

Da die Tiere ausgesetzt wurden, ist über ihr genaues Alter nichts bekannt. Jedoch ist Belle nach Angaben des Tierheim-Teams noch nicht ausgewachsen, Arielle und Cinderella – sie wurden zu zweit im Karton abgestellt – hingegen schon. Die Mitarbeiterinnen vermuten, dass es sich bei der kleinen Belle um einen Zwergkaninchen-Mischling handelt, während Arielle und Cinderella wohl Löwenköpfchen-Mischlinge sind.

Belle Foto: Tierheim Wolfsburg

„Da sie noch nicht so lange hier sind, können wir noch nicht so viel zum Charakter der drei sagen“,heißt es aus dem Tierheim. Fest stehe aber: „Sie sind nicht unbedingt Kuschelkaninchen und möchten viel Platz zum Toben haben. Neue Besitzer sollten sich auf jeden Fall im Klaren darüber sein, dass die drei nicht in eine reine Käfighaltung vermittelt werden sollen. Sie brauchen täglich Auslauf.“

Die drei müssen schrittweise an Außenhaltung gewöhnt werden

Allerdings ist dabei das derzeit noch winterliche Wetter zu beachten: „Sie jetzt in pure Außenhaltung zu holen, wäre auch nicht optimal, da sie hier nun eine Zeit schon im Warmen saßen und es draußen ja doch noch frisch ist. Vor allem nachts.“ Was bedeutet, dass die drei Kaninchen schrittweise an die Haltung im Freien gewöhnt werden müssen.

Cinderella Foto: Tierheim Wolfsburg

Die Mitarbeiterinnen vom Tierheim in Sülfeld sind überzeugt und appellieren daher an tierliebe Menschen: „Die drei lieben sich wirklich und möchten gerne zusammen bleiben.“

Der Kontakt zum Tierheim Wolfsburg

Zusammen mit dem Tierheim Wolfsburg stellen wir künftig regelmäßig einmal im Monat ein oder mehrere Tier/e vor, für das/die das Team ein liebevolles neues Zuhause sucht.

Zur ersten Kontaktaufnahme ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter(05362) 51063 oder per

E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar.

Besuche im Tierheim in Sülfeld sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Tierheim-Homepage: www.tierheimwolfsburg.de

