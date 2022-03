Innenstadt-Entwicklung Zack, zack: So soll Wolfsburgs Porschestraße gemütlicher werden

Kommt die Sonne raus, kommen auch die Wolfsburger raus. Damit in der Porschestraße häufiger das Leben tobt, stellen Stadt und WMG Spielcontainer, unkonventionelle Bänke und Kübel mit Bäumen und Sträuchern auf.

Wolfsburg. Das dänische Büro Gehl hat untersucht, was in der Wolfsburger Innenstadt los ist und was besser ginge. 2022 werden erste Ideen umgesetzt.