Wolfsburg. Da ein Rennrad-Fahrer eine 13-jährige Radfahrerin plötzlich schnell überholte, stürzte sie in Wolfsburg vom Rad. Der Rennrad-Fahrer fuhr weiter.

Ob der Rennrad-Fahrer den Unfall der 13-Jährigen bemerkte ist unklar. Er soll sich bei der Polizei in Fallersleben melden. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg 13-jährige Radfahrerin in Wolfsburg bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Wulfhagen Ecke Laagholz im Wolfsburger Stadtteil Mörse wurde eine 13-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 13-Jährige war laut Polizei nach Schulschluss in Begleitung von zwei Freundinnen auf dem Weg nach Hause. Die hintereinander fahrenden Mädchen wurden in Höhe der Bushaltestelle Wulfhagen plötzlich von einem sehr schnell fahrenden Rennrad-Fahrer links überholt. Die 13-Jährige erschrak dabei so sehr, dass sie mit ihrem Rad ins Straucheln geriet und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Busfahrer leistete Erste Hilfe. Der überholende Fahrradfahrer fuhr weiter.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hat Rennrad-Fahrer den Unfall nicht bemerkt?

Bei dem Rennrad-Fahrer soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit einem gelb-schwarzen Helm handeln, der ein Radfahrer-Outfit trug.

Nach bisherigen Ermittlungen ist unklar, ob der Rennrad-Fahrer etwas von dem Unfall mitbekommen hat. Deshalb bittet die Polizei den Fahrradfahrer, aber auch andere Zeugen, sich bei der Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 zu melden. red

Lesen Sie auch:

DRK richtet in Wolfsburg Sammelstelle für die Ukraine ein

VW dreht das Glücksrad- 2100 E-Ups in der Lotterie

Wolfsburger Chefärzte über einen besonders aggressiven Krebs

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de