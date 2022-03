Einbrüche in Wolfsburger Häuser – Diebe stehlen zwei Autos

Wolfsburg. Erst stiegen Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in zwei Häuser in Mörse ein, nahmen Autoschlüssel mit, dann fuhren sie mit den Wagen weg.

In Mörse hat sich in der Nacht auf Mittwoch gleich zweimal ein Autodiebstahl ereignet.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Einfamilienhäuser in der Mörser Straße Laagholz eingebrochen und haben einen Laptop, Handtaschen, Schlüssel sowie einen VW Tiguan und einen Audi gestohlen, die beide vor den Häusern standen. Der Besitzer des nach Angaben der Polizei schwarzen, sehr gut ausgestatteten Tiguan hatte das Fahrzeug am Dienstagabend vor der Haustür geparkt. Als er Mittwochmorgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der zehn Monate alte Tiguan nicht mehr da war.

Später bemerkte der Besitzer, dass auch seine Laptoptasche sowie die Handtasche seiner Frau gestohlen worden waren. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Haus, während die Hauseigentümer schliefen, und entwendeten die Taschen und die Fahrzeugschlüssel, um dann das Auto zu stehlen.

Zweiter Fall ereignete sich nur wenige Meter entfernt vom ersten

Ähnlich erging es der Besitzerin eines fünf Jahre alten grauen Audi nur wenige Meter weiter. Auch sie hatte am Dienstagabend ihr Fahrzeug vor dem Haus geparkt. Nachdem sie am Mittwochmorgen ihren Audi nutzen wollte, war dieser verschwunden. Auch hier war es den Tätern gelungen, sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus zu verschaffen und eine Handtasche sowie die Fahrzeugschlüssel für den Audi zu stehlen, während die Eigentümerin schlief.

Personen, die Hinweise zu den gestohlenen Fahrzeugen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu melden.

red

