Die Stadt Wolfsburg zahlt Schülern eine Fahrrad-Pauschale.

Die Stadt führt eine Fahrrad-Pauschale für Schüler ein: Wer im April seine kostenlose Sammelkarte für den ÖPNV abgibt und zwischen den Oster- und Herbstferien mit dem Rad zur Schule fährt, wird mit 100 Euro belohnt. Teilnehmen können Schüler ab Klasse 5.

Mit der zunächst auf zwei Jahre angelegten Fahrrad-Pauschale soll die Gesundheit der Schüler gefördert und das Radfahren in den Schulalltag integriert werden, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch leisteten die Schüler ein Beitrag zu den Klimaschutzzielen und entlasten den ÖPNV.

Bothe: „Umstieg aufs Fahrrad ist richtiges Signal“

„Die Wolfsburger Schülerinnen und Schüler sind bereits jetzt schon viel mit dem Rad unterwegs. Mit diesem neuen Projekt möchten wir Anreize für diejenigen setzen, die das Fahrrad bislang noch nicht so häufig nutzen. Wir glauben fest an die Eigenverantwortung und Motivation der Kinder und Jugendlichen. In Anbetracht der starken Fridays-for-Future-Bewegung ist der Umstieg aufs Fahrrad das richtige Signal“, erläutert Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration.

Die Jahrgänge 1 bis 4 sowie Schulkindergartenkinder könnten nicht berücksichtigt werden, da laut Straßenverkehrsordnung eine Fahrradprüfung vorliegen muss. Aus verkehrspädagogischer Sicht werde geraten, Kinder erst nach der Radfahrausbildung selbstständig mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen.

Die Fahrrad-Pauschale erfolgt per Antragstellung durch die Eltern beim Geschäftsbereich Schule. Der Antrag soll ab dem 16. März entweder im Schulsekretariat oder auf der Homepage der Stadt Wolfsburg zum Download erhältlich sein.

red

