Unbekannte stehlen zehn Jahre alten VW-Multivan in Wolfsburg

Unbekannte Täter haben in Wolfsburg einen alten VW-Multivan gestohlen. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit. Das zehn Jahre alte Fahrzeug stand vor der Haustür des Besitzers. Als dieser am Donnerstag losfahren wollte, war das Auto nicht mehr da. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Besitzer hatte seinen 10 Jahre alten Multivan laut Polizei am Mittwochabend, 2. März, gegen 20 Uhr vor seiner Haustür geparkt. Der Multivan stand auf einem Parkplatz an der Alten Landstraße am Steimker Berg. Als der Besitzer sein Fahrzeug am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass der sein Fahrzeug gestohlen worden war.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gestohlener VW-Multivan ist ein zehn Jahre altes Modell

Bei dem gestohlenen VW-Multivan handelt es sich um ein etwa zehn Jahre altes Sondermodell „Edition25“, das Fahrzeug ist weiß mit schwarzen Streifen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder das Auto gesehen haben, sich mit Hinweisen unter (05361) 4646-0 zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Tödlicher Unfall im Kreis Wolfenbüttel Tödlicher Unfall im Kreis Wolfenbüttel Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden. Foto: Jörg Koglin

Tödlicher Unfall im Kreis Wolfenbüttel Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden. Foto: Jörg Koglin

Tödlicher Unfall im Kreis Wolfenbüttel Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden. Foto: Jörg Koglin

Tödlicher Unfall im Kreis Wolfenbüttel Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden. Foto: Jörg Koglin

Tödlicher Unfall im Kreis Wolfenbüttel Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 79 von einem auffahrenden LKW tödlich verletzt worden. Foto: Jörg Koglin

33-Jährige erklärt bei Polizeikontrolle, sie habe Drogen konsumiert

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag hat die Polizei eine 33-jährige PKW-Fahrerin auf der Barneberger Straße gestoppt. Die Frau hatte zuvor Drogen konsumiert, wie sie den Beamten sagte. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit.

Am Donnerstagnachmittag fuhr die 33-Jährige mit ihrem Pkw auf der Barneberger Straße in Richtung Offleben. Dort wurde sie von einer Funkstreifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum bei der Pkw-Fahrerin. Auf Nachfrage der Polizeibeamten erklärte die Frau, dass sie vor wenigen Tagen Amphetamine konsumiert habe und alle Tests mit Sicherheit positiv ausfallen würden.

Die Frau musste zur Blutprobe in die Klinik nach Helmstedt. Die Polizei stellte ihren Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau darf 24 Stunden lang nicht mehr fahren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de