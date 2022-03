Wolfsburger Poststraße wird weiter aufgewertet

Der östliche Teil der Poststraße wird im zweiten Bauabschnitt umgestaltet. Der nun betroffene Straßenraum reicht vom ersten Bauabschnitt in Höhe des Robert-Koch-Platzes bis hin zum Sara-Frenkel-Platz.

Breitere Gehwege und neue Pflanzbeete soll es geben. Der östliche Teil der Poststraße wird im zweiten Bauabschnitt umgestaltet, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Für diesen Bauabschnitt liege nun eine Entwurfsplanung vor, die das bisherige und gut angenommene Gestaltungskonzept aus dem 2018 erneuerten westlichen Abschnitt fortführe. Insgesamt soll ein einheitliches Gestaltungsbild für den gesamten Straßenzug geschaffen werden.

Die Fahrbahn soll dort auf 5,50 Meter verengt werden – für breitere Gehwege und Beete

Der nun betroffene Straßenraum reiche vom ersten Bauabschnitt in Höhe des Robert-Koch-Platzes bis hin zum Sara-Frenkel-Platz. Die Fahrbahn soll dort auf 5,50 Meter verengt werden, sodass breitere Gehwege und neue Pflanzbeete entstehen. Des Weiteren würden die Stellplätze auf der nördlichen Seite künftig senkrecht zur Fahrbahn angeordnet. Auf der südlichen Seite entstehe eine Baumreihe, die durch weitere Stellplätze unterbrochen werde.

Frischer Wind im Wolfsburger Handwerkerviertel

Neue Pflanzbeete und Baumstandorte leisteten einen wichtigen Beitrag zur klimaangepassten Planung, indem hitzetolerante und insektenfreundliche Pflanzungen vorgesehen seien. Eine neue Beleuchtung soll das Ensemble später abrunden. Auch der Gestaltungskatalog für das Handwerkerviertel soll erneut angewendet werden.

Das ehemalige Ordnungsamt wird saniert und erhält eine Außenterrasse zur Poststraße

„Im ersten Bauabschnitt der Poststraße wurde der Straßenraum bereits belebt und deutlich aufgewertet. Die Umgestaltung funktionierte hier auch als Impulsgeber besonders für private Investitionen. Wir möchten nun eine ähnliche Wirkung für den zweiten Teil des Projektes erzielen. Die weitere Umgestaltung soll zur Aufwertung des Handwerkerviertels beitragen und einen einladenden attraktiven Quartierseingang schaffen“, unterstreicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Derzeit würden die südlich an die Poststraße angrenzenden Flächen bereits einen eindrücklichen Wandel erfahren. In der Poststraße 17 bis 23 entsteht das neue Fakultätsgebäude der Ostfalia-Hochschule. Das ehemalige Ordnungsamt wird saniert und erhält eine Außenterrasse zur Poststraße.

Wolfsburg soll Hochschul-Masterplan erhalten

Die Kosten für das Vorhaben betragen nach Angaben der Stadt rund 1,2 Millionen Euro. Die Städtebauförderung ermögliche eine Kofinanzierung von zwei Dritteln. Am 15. Februar befürworteten die Mitglieder des Sanierungsbeirates in ihrer Sitzung die Umplanung. Am 8. März ist die Vorlage im Ortsrat Stadtmitte. Ende März entscheidet der Rat über das Projekt. Nach Ratsbeschluss werde dann mit der detaillierten Planung begonnen.

