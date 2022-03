Vermisste Person: Polizeihubschrauber kreist über Wendschott

Wendschott. Die Einsatzkräfte suchen am Samstagabend nach einer vermissten Person. Viele besorgte Bürger rufen auf der Wache an.

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Samstagabend über Wendschott. „Aktuell wird nach einer vermissten Person gesucht“, teilte die Polizei Wolfsburg über die sozialen Medien mit, ohne näher auf Alter und Geschlecht einzugehen. Es seien bereits viele Anrufe besorgter Bürger auf der Polizeiwache in Wolfsburg eingegangen. Um 21.33 Uhr teilte die Polizei mit: „Der Hubschraubereinsatz ist beendet. Die Ermittlungen dauern an.“ Um 9.30 Uhr am Sonntag gab die Polizei dann Entwarnung: „Die vermisste Person konnte in der Nacht wohlbehalten angetroffen werden.“ mk

