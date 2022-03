Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Unermüdlich: Wolfsburger packen Kartons für Flüchtlinge

Rebecca Haller behält als Hallenaufsicht in der Wolfsburger Sammelstelle den Überblick.

Wolfsburg. Allein am Montag sortierten in der Wolfsburger Borsigstraße 130 Menschen Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge. An einigen Dingen herrscht Mangel.