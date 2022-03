Polizei Wolfsburg erwischt Ladendieb auf der Flucht

Wolfsburg. Ein Mann hat in einem Lebensmitteldiscounter in Wolfsburg Kaffee gestohlen. Die Polizei schnappte ihn auf der Flucht. Er ist Wiederholungstäter.

Der Blick in den Ford Focus eines Kaffe-Diebes in Wolfsburg offenbarte, dass dieser noch viel mehr gestohlen hatte. (Symbolbild)

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Montagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Suhler Straße in Wolfsburg ereignet. Gegen 15 Uhr beobachtete laut Polizei ein Angestellter des Marktes, wie ein Mann mehrere Packungen Kaffee entwendete. Als der Angestellte den Dieb ansprach und festhalten wollte, wehrte der Dieb sich und flüchtete. Eine bereits alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtigen jedoch in der Nähe festnehmen.

Bei der Durchsuchung des 24 Jahre alten Beschuldigten konnten die Beamten sowohl das Diebesgut, als auch Fahrzeugschlüssel zu einem Ford Focus finden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dieb ist Wiederholungstäter

Da der 24-Jährige bereits aus zurückliegender Zeit wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, lag auch hier der Verdacht nahe, dass im Auto weiteres Diebesgut aufgefunden werden konnte.

Der Verdacht der Polizeikommissare bewies sich als richtig: Ein Ford-Focus, zu dem der Fahrzeugschlüssel passte, wurde unweit des Lebensmitteldiscounters im Erfurter Ring aufgefunden. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten zahlreiches Diebesgut. Eine genaue Auflistung und Werterfassung dauert momentan an.

Der 24-Jährige wurde zur weiteren Klärung vorläufig festgenommen und der hiesigen Dienststelle zugeführt. Er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wieder entlassen werden. Die Polizei ermittelt.

Dieb stiehlt Motorrad am Stralsunder Ring

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, ein Motorrad der Marke Yamaha RN 12 entwendet. Die 17 Jahre alte, rote Maschine stand ordnungsgemäß verschlossen und mit einer Plane abgedeckt auf einem Parkdeck in der Straße Stralsunder Ring.

Der Schaden soll sich auf 5.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Hinweise zu dem Verschwinden des Motorrades geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Poststraße – Polizei sucht Zeugen

Ein Radfahrer ist in der Nacht zum Montag einem einparkenden Auto ins Heck gefahren – und dann geflohen. Wie die Polizei berichtet, verlangsamte ein Autofahrer in der Poststraße seine Geschwindigkeit, um in eine Parklücke einzubiegen. In dem Moment prallte der Fahrradfahrer in das Heck des Autos.

Nachdem die beiden Fahrzeuginsassen ausgestiegen waren, und die Polizei alarmieren wollten, flüchtete der Radfahrer in Richtung Schlosserstraße.

Laut der Beschreibung der Autoinsassen hatte der Radfahrer einen dunklen Hautteint, einen drei-Tage-Bart und war dunkel bekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch und fuhr auf einem dunklen Herrenrad.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Nummer 05361/46460 melden.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de