Zäune sollen die Gänse in Wolfsburg schützen

Bis Mitte März wird wie in den vergangenen Jahren am Großen Schillerteich in Wolfsburg ein engmaschiger sogenannter Geflügelzaun aufgestellt, wie die Stadt mitteilt. Dieser soll insbesondere Gänse am gefährlichen Überqueren der Straße hindern.

Darüber hinaus diene der Zaun dem Schutz der teils noch jungen Ufervegetation vor Tritt- und Fraßschäden durch die Gänse. „Langfristig soll eine beständige Ufer- und Saumvegetation zur ökologischen Aufwertung des Gewässers und der innerstädtischen Grünfläche führen und dann den Zaun als Barriere für die Gänse ablösen“, heißt es von der Stadt.

Einige Wege sind in der Zeit gesperrt

Der äußere Zaun verläuft am Berliner Ring vom Kreuzungsbereich Nordsteimker Straße in nördlicher Richtung bis vor das Schillerteich-Center und in südlicher Richtung bis etwa gegenüber dem VfL-Nachwuchsleistungszentrum. Der Radweg entlang des Berliner Rings in Fahrtrichtung Westen kann in Höhe der Bushaltestelle VW-Bad nicht verlassen werden. Der Gehweg zur Bushaltestelle vom Großen Schillerteich kommend ist für Fußgänger ebenfalls gesperrt. Die Bushaltestelle bleibt jedoch weiterhin aus Richtung Westen kommend erreichbar, ebenso wie der Kreuzungsbereich an der Nordsteimker Straße.

Ein weiterer Abschnitt verläuft auf der Ostseite des Großen Schillerteichs innerhalb des Rad- und Fußweges in Ufernähe bis zur Weggabelung im nordöstlichen Bereich, somit bleiben diese Wege weiterhin ohne Einschränkung nutzbar.

Der Zaun bleibe mindestens solange stehen, bis bei den Gänsen die Mauser abgeschlossen ist und sie wieder fliegen können, heißt es. Zusätzlich sollen auch wieder Schilder mit dem Hinweis „Wildwechsel“ in diesem Bereich des Berliner Rings aufgestellt werden.

