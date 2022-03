Wolfsburg. Ein unbekannter Mann hatte Anfang Oktober 2021 in einem Waldstück auf dem Klieversberg am Hochring eine Frau angegriffen. Nun gibt es ein Phantombild.

Polizei Wolfsburg Unbekannter greift 18-Jährige im Wald in Wolfsburg an

Ein unbekannter Mann hatte am 4. Oktober vergangenen Jahres gegen 7.40 Uhr eine 18-jährige Wolfsburgerin in einem Waldstück am Klieversberg am Hochring angegriffen. Die junge Frau konnte sich erfolgreich befreien und den Täter durch Hilferufe in die Flucht schlagen.

Polizei beschreibt den Täter

Nun hat die Polizei eine Täterbeschreibung herausgegeben: Der Mann war etwa 28 bis 35 Jahre alt und hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er hatte ein südländisches Aussehen und war mit einer weißen Jacke, hellblauer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei Wolfsburg fahndet mit diesem Phantombild nach einem Mann. Er soll Anfang Oktober 2021 eine 18-Jährige in einem Waldstück am Klieversberg nahe des Hochringes angegriffen haben. Foto: Polizei Wolfsburg

Personen, die Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646-0 zu melden.

Lesen Sie mehr:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de