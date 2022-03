Fünf Verletzte nach Frontalkollision bei Vorsfelde

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag an der Westumgehung bei Vorsfelde ereignet. Nach Angaben der Polizei missachtete gegen 9.30 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Lehre beim Linksabbiegen in Richtung Velstove die Vorfahrt eines 42-jährigen Autofahrers aus Wolfsburg. In dessen Wagen befanden sich neben dem Fahrer noch eine 40-jährige Beifahrerin sowie ein sechs- und ein achtjähriges Kind. Die Insassen beider Fahrzeuge mussten medizinisch behandelt werden und wurden vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge schleuderte der Wagen des Wolfsburgers außerdem noch gegen einen Wagen einer 55-Jährigen aus Velstove, die jedoch nicht verletzt wurde. Durch den Unfallhergang wurden bei den Wagen der 45-Jährigen und des 42-Jährigen die Airbags ausgelöst, sodass auch die Volkswagen-Unfallforschung den Unfallort und die Fahrzeuge in Augenschein nahm. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Auto der 55-Jährigen konnte mit Blechschaden den Unfallort wieder verlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtung für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Insgesamt wurden fünf Personen durch den Unfall leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Unfallflucht in Reislingen – Schaden etwa 500 Euro

In der Sandkrugstraße ist es am Sonntag gegen 12.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Fahrradfahrer frontal gegen einen geparkten VW Transporter gefahren und dabei gestürzt sein. Hinzueilende Zeugen wollten dem Verursacher zunächst erste Hilfe leisten, da er sich augenscheinlich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Der Verursacher reagierte jedoch nicht weiter auf die Hilfsbereitschaft des Zeugen und entfernte sich stattdessen unvermittelt von der Unfallstelle in Richtung Neuhaus, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern.

Der Verursacher ist nach Zeugenaussagen zwischen 30 und 40 Jahre alt, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und trug einen Vollbart. Zudem soll er keinen Helm getragen und aufgrund des Sturzes eine Kopfplatzwunde erlitten haben. Bei dem benutzten Fahrrad soll es sich um ein schwarzes E-Bike gehandelt haben. Gegen den Unfallflüchtigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugenhinweise unter (05361) 46460.

