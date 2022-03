Die Stadt Wolfsburg erhält bis zu 46 Millionen Euro an Fördermitteln für den Breitbandausbau mit Glasfaser.

Infrastruktur Glasfaserausbau in Wolfsburg wird mit 46 Millionen gefördert

Gute Nachrichten aus Berlin für Wolfsburg: Die Stadt erhielt die Zusage über Fördermittel für den weiteren Breitbandausbau im Stadtgebiet in Höhe von bis zu 31 Millionen Euro durch das Förderprogramm „Graue Flecken“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. „Das ist ein riesiger Meilenstein bei der Investition in die bisher noch unterversorgten Adressen in Wolfsburg“, sagt der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs von der SPD.

Aus Sicht der Verwaltung sei die die Versorgung mit schnellem Internet „ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Wolfsburg“. Daher habe die Stadt bereits kurz nach Erscheinen der Förderrichtlinie „Graue Flecken“ alle erforderlichen Schritte in die Wege geleitet. Dabei sei die Anzahl von rund 5900 zu erschließenden Adressen und ein Investitionsvolumen von 62 Millionen Euro ermittelt worden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer mit weniger als 100 Mbit/s surft, ist förderungsfähig

Alle Anschlüsse, denen im Download weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen, seien förderfähig, teilt Mohrs mit. Dazu zählten neben Schulen, Krankenhäusern und Gewerbegebieten auch Verkehrsknotenpunkte, Behörden sowie kleine und mittlere Unternehmen. „Wir haben schon in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht und sind auf einem sehr guten Weg einer gesamtstädtischen flächendeckenden Versorgung mit hochwertiger Glasfaserinfrastruktur“, erklärt der Bundestagsabgeordnete.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Zustellung des vorläufigen Förderbescheids für die Stadt erfolgte durch den zuständigen Projektträger „atene KOM“. Hierdurch würden 50 Prozent der Gesamtkosten für den Ausbau durch den Bund übernommen, heißt es vonseiten der Stadt. Weitere 25 Prozent könnten nun beim Land Niedersachsen beantragt werden, diese Mittel seien bereits durch das Wirtschaftsministerium in Aussicht gestellt worden. Demnach sind lediglich 25 Prozent der Gesamtkosten durch die Stadt zu tragen.

Weilmann: Bringt die Gesamtversorgung spürbar voran

„Die Förderzusage durch den Bund ist ein sehr wichtiger Meilenstein für den weiteren Glasfaserausbau in Wolfsburg. Diese Mittel verschaffen uns die Möglichkeit, die Gesamtversorgung des Stadtgebietes mit schnellem Internet spürbar voranzubringen“, freut sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Als nächster Schritt müsse nun die Pacht für das zu errichtende Glasfasernetz vergeben werden.

Auch die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer (SPD) ist hocherfreut und bestätigt die Förderung durch das Land: „Es kooperiert im Bereich des Glasfaserausbaus mit dem Bund und finanziert zusätzlich noch mal 25 Prozent der kommunalen Projektgesamtkosten. In Summe kann sich die Stadt Wolfsburg somit über eine Förderung in Höhe von über 46 Millionen Euro freuen.“ Das sei eine sehr gute Nachricht für den belasteten städtischen Haushalt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de