Wolfsburg. Die Wolfsburger Polizeiführung stellte am Montagvormittag die Kriminalstatistik für das Jahr 2021 vor.

Kriminalität in Wolfsburg

Kriminalität in Wolfsburg Erfreulich: Straftaten in Wolfsburg sind rückläufig, aber...

Einmal jährlich im Frühjahr zählt es: Dann stellt die Polizeiinspektion (PI) Wolfsburg die Zahlen zur Kriminalitätsstatistik für das abgelaufene Jahr vor und liefert damit ihren Arbeitsnachweis ab. Am Montag berichteten hierzu Polizeichefin Petra Krischker und die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, Heike Heil, zum Einsatzgeschehen 2021 im Stadtgebiet. Für Krischker ist es die erste Pressekonferenz dieser Art, seit Sie zum 1. Oktober die Leitung der PI übernommen hat. Im vergangenen Jahr war Heike Heil als Interimschefin Berichterstatterin.

Damals konnte Heil für das Jahr 2020 einen Rückgang der Straftaten in vielen Kernbereichen verkünden: Einbrüche und Autodiebstähle waren rückläufig. Die Anzahl der Straftaten ging auf 8586 zurück (minus 3,5 Prozent im Vergleich zu 2019), die Aufklärungsquote erreichte mit 58,05 Prozent ein Fünfjahreshoch.

Uns so lief es 2021: Erneut wurde im Wolfsburger Stadtgebiet ein leichter Rückgang der registrierten Straftaten um 8,7 Prozentpunkte auf 7839 Taten registriert. Und: „Mit 60,54 Prozent erreicht die Aufklärungsquote den höchsten Wert im Vergleich der vergangenen fünf Jahre“, erklärt Krischker. „Man kann eindeutig sagen, dass objektiv die Sicherheit im Bereich des Kriminalitätsgeschehens in der Stadt Wolfsburg erneut erfreulicherweise gestiegen ist.“ Im Eigentumsbereich wurden erneut rückläufige Zahlen (2801 Taten in 2021 gegenüber 2910 Taten im Jahr zuvor) verzeichnet. Auch für die Kriminalität rund um den Pkw sind die Fallzahlen 2021 leicht rückläufig.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka die Zahlen für die der PI übergeordneten Polizeidirektion vorgestellt. Diese umfasst neben den Städten Wolfsburg, Salzgitter und Braunschweig und die Kreise Helmstedt Kreise Goslar, Wolfenbüttel, Peine, Gifhorn. 2021 reduzierte sich das Straftatenaufkommen um fast 4900 Fälle auf 61.500 Fälle. Die polizeiliche Aufklärungsquote konnte im fünften Jahr in Folge noch einmal leicht erhöht werden und lag 2021 bei knapp 65 Prozent. Das Risiko Opfer einer Straftat zu werden, verringerte sich für die Region Braunschweig im fünften Jahr in Folge.

Bei den Wohnungseinbruchs- und Kraftfahrzeugdiebstählen wurde erneut eine deutliche Abnahme verzeichnet. Cybercrime-Delikte stiegen hingegen wie kaum ein anderer Deliktsbereich an. Auch der Besitz und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie nahm drastisch zu. Auffälligkeiten gab es im Bereich „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“. Die Fälle des Enkeltricks als auch die Fälle mit falschen Polizeibeamten stiegen erneut stark an.

Der Artikel wird weiter aktualisiert.

