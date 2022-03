Wolfsburg. Die Commerzbank befindet sich in Wolfsburg auf Wachstumskurs. Besonders die Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen sei gestiegen.

Finanzen Immer mehr „grüne“ Baufinanzierungen in Wolfsburg

Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen habe das Geschäftsjahr 2021 der Commerzbank Wolfsburg geprägt und für starkes Wachstum gesorgt. Das teilt das Unternehmen mit. So sei das Depotvolumen um 11,4 Prozent auf 936,5 Millionen Euro gestiegen.

Besonders Wertpapiersparpläne seien beliebt: Ihre Zahl wuchs um 16,2 Prozent. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, berichtet Thomas Hartmann, Niederlassungsleiter Privatkunden in Wolfsburg. Das sei durch die hohe Inflation auch dringend notwendig. Denn wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lasse, der verliere noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren.

Immer mehr Kunden achten auf Nachhaltigkeit

Neben Wertpapieren waren auch Immobilien gefragt. In Wolfsburg wurden Baufinanzierungen in Höhe von 165 Millionen abgeschlossen. Das Gesamtvolumen stieg in Wolfsburg um 6,2 Prozent auf 986 Millionen Euro. „Bei Bau oder Renovierung achten immer mehr Kunden auf Nachhaltigkeit“, sagt Hartmann. Inzwischen sei bereits mehr als jeder vierte Neuabschluss eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt habe.

Zudem würden immer mehr Wolfsburger ihre Bankgeschäfte online abwickeln. „Während wir zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führen, erledigen unsere Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital“, erklärt Hartmann. In Wolfsburg stieg die Zahl der Banking-App-Nutzer um 13,4 Prozent. Insgesamt betreut die Commerzbank in Wolfsburg rund 86.000 Privat- und Unternehmerkunden sowie rund 400 Firmenkundenverbünde.

