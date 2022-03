Frühlingsmarkt in Nordsteimke bietet Kunsthandwerk und Snacks

Zu einem Frühlingsmarkt laden die Landfrauen am kommenden Sonntag, 27. März, 11 bis 17 Uhr, wieder in den Lindenhof in Nordsteimke ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Landfrauen beschlossen, es zu wagen und haben einen Frühlingsmarkt organisiert, wie es in einer Mitteilung heißt.

Drinnen müssen die Gäste eine Maske tragen. draußen nicht

Der Markt finde drinnen und draußen unter den 3G-Regeln statt. Im Innenraum müssen die Besucher zusätzlich eine Maske tragen. Im Sitzen, zum Essen und Trinken, kann die Maske dann wie gewohnt abgesetzt werden. Draußen ist das Tragen einer Maske dann nicht mehr erforderlich.

Die Landfrauen bieten vor dem Lindenhof selbst gebackene Prilleken und Eiergrenze nach originalen Rezepten an. Im Saal vom Lindenhof zeigen auch einige Kunsthandwerker ihre Arbeiten.

Filzarbeiten , Glasperlen- und Silberschmuck sowie selbst gemachte Taschen

Es kommen unter anderem Kunsthandwerker, die Filzarbeiten, Glasperlen- und Silberschmuck sowie selbst gemachte Taschen präsentieren. Die Aussteller:

Bärbel Labatz, Keramik und Töpferarbeiten

Birgit Fabian, Kunst im Kreativzimmer, Malereien

Melanie Perricone, bemalte Eier und Stickereien

Sandra Peiß, genähtes für Kinder

Herbert und Edwina Meyer, Holzarbeiten

Ines Wochnik, Floristik

Jutta Nagel, Taschen und Tücher

Cathrin Janzen, Glasperlen-Schmuck

Julia Kürschner, Silberschmuck

Frau Pommer, gefilzte Taschen

Hilke Karg, Scherenschnitt auf Eiern

Christa Hauer, Metall Elemente für den Garten.

Damit die Besucherinnen und Besucher sich auch zwischendurch stärken können, bietet das Team vom Lindenhof kleine Köstlichkeiten vom Nordsteimke Galloway, zum Beispiel einen Burger oder Gulasch an. Passend zur Osterzeit habe sich das Team noch überlegt, Senf-Eier wie zu Omas Zeiten zu machen.

Selbst gemachte Kuchen und Torten sowie Getränke

Des Weiteren gibt es auch wieder selbst gemachte Kuchen und Torten sowie Getränke. „Wir hoffen, dass unsere Besucherinnen und Besuchern einen schönen Sonntag bei uns verbringen und ein wenig Frühling mit nach Hause nehmen“, heißt es in der Mitteilung der Landfrauen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und nette Gespräche.“

red

