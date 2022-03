Polizei trägt betrunkenen Ladendieb aus Wolfsburger Discounter

Wolfsburg. Ein Supermarkt-Mitarbeiter hat am Mittwoch bemerkt, wie zwei Männer Gegenstände einsteckten. Die beiden wehrten sich anschließend gegen die Polizei.

Wolfsburgs Polizei musste am Mittwoch zwei Männer aus einem Discounter in der Porschestraße abführen. (Symbolbild)

Zwei stark angetrunkene Männer sind am Mittwochvormittag bei einem Ladendiebstahl in einem Wolfsburger Discounter in der Porschestraße erwischt worden. Die Polizei musste einen Täter aus dem Laden tragen. Der Mann wurde wegen hohen Alkoholkonsums anschließend ins Klinikum transportiert.

Gegen 10.06 Uhr hatte ein Mitarbeiter des Discounters die beiden Männer bemerkt, die sich diverse Gegenstände eingesteckt hatten. Da sich die stark alkoholisierten Männer ihm gegenüber wenig kooperativ zeigten, verständigte der Mitarbeiter die Polizei.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannter ist zu betrunken – Fahrt ins Wolfsburger Krankenhaus

Beim Eintreffen der Beamten zeigte einer der Diebe „erhebliche Ausfallerscheinungen“, berichtet die Polizei. Er versuchte mehrfach, einen Polizisten von sich zu stoßen. Die Polizei legte ihm Handfesseln an. Aufgrund seines starken Alkoholkonsums war der Dieb nicht mehr in der Lage, zu gehen. Er wurde durch die Einsatzkräfte zum Streifenwagen getragen und zunächst zur Polizeidienststelle, später mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. „Die Feststellung seiner Identität dauert an.“

Der 48-jährige Komplize wiederum verweigerte zunächst auch der Polizei gegenüber, seine Personalien anzugeben. Er verhielt sich aggressiv und wurde ebenso zur Polizeiwache transportiert.

Mehr aus Wolfsburg:Das waren die drei spektakulärsten Fälle der Wolfsburger Polizei

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de