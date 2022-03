Vodafone-Störung: Wolfsburger melden Internet-Probleme

Wolfsburg. In einigen Haushalten im Vodafone-Netz in Wolfsburg kommt es momentan zu Ausfällen bei Internet, Telefon und TV . Was die Gründe dafür sind.

Seit Dienstagabend werden nicht nur Nutzerinnen und Nutzer im Homeoffice auf die Geduldsprobe gestellt. Aufgrund einer Störung beim Netzbetreiber Vodafone gibt es momentan in einigen Haushalten in Wolfsburg Probleme bei Internet, Telefonie und Fernsehen.

In den sozialen Medien häuften sich seit Dienstag Meldungen über Ausfälle von Wolfsburgerinnen und Wolfsburger. „Probleme sind starke Schwankungen in der Leistung“, schrieb etwa ein Facebook-Nutzer in einem Beitrag.

Defekter Verteilkasten ist Ursache für den Ausfall

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt Vodafone eine „kleinere, regionale Störung“ in der VW-Stadt. Kabel-Anschlüsse von rund 150 Haushalten in Wolfsburg-Mitte seien betroffen. Der Grund für die Störung ist ein defekter Verteilkasten am Straßenrand: „Ursache ist ein beschädigter Verteilerkasten, über den die Gebäude per Kabel angeschlossen sind“, teilt Vodafone-Sprecher Thorsten Höpken mit. Es sei nicht auszuschließen, dass dieser Kasten unbefugt geöffnet und die Verkabelung manipuliert worden ist.

Wann ist die Störung behoben?

Das Vodafone-Mobilfunknetz sei allerdings nicht betroffen. „Unsere Service-Techniker arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung“, betont Höpken. Wann die Störung behoben ist und die Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden, ist noch nicht klar.

Wir aktualisieren diesen Artikel.

