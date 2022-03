Diese Angebote gibt es in Wolfsburg für Ukraine-Flüchtlinge

Wolfsburg. Von Covid-Impfung bis Schulanmeldung: So läuft die Flüchtlingsaufnahme in Wolfsburg. Die wichtigsten Fragen und Antworten in Kürze.

Flüchtlinge aus der Ukraine warten im Nationalstadion in Warschau auf ihre Registrierung. Auch in Wolfsburg steigt die Zahl ankommender Kriegsflüchtlinge.

Eine Aktuelle Stunde zur Flüchtlingslage in Wolfsburg soll es in der Ratssitzung am Mittwoch, 30. März, geben. Vorab wurde der Migrationsausschuss informiert und konnte Fragen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine stellen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine befinden sich in Wolfsburg?

Das ist nicht eindeutig feststellbar. Stand Mittwoch, 23. März, 7 Uhr morgens hatten sich 919 Kriegsflüchtlinge registrieren lassen. Bei mehr als 600 von ihnen handelt es sich um Mädchen und Frauen. 381 sind Kinder und Jugendliche.

Auf welchen Wegen kommen die Kriegsflüchtlinge nach Wolfsburg?

Viele Ukrainer sind auf eigene Faust zu Bekannten und Verwandten in Wolfsburg gereist. Einige nehmen einfach den Zug und steigen auf gut Glück in Wolfsburg aus. Das Land Niedersachsen weist Wolfsburg 13 Personen pro Tag zu, es waren aber auch schon mehr.

Wo können sich Flüchtlinge registrieren lassen?

Im Sitzungszimmer 5 im Rathaus (ehemalige Kassenhalle) befindet sich die Anmeldestelle, mit Kinderspielecke. Ab April soll die Anmeldung an der Erstaufnahme in der Dieselstraße 48 stattfinden.

Wohin können sich Flüchtlinge wenden, die in Wolfsburg ankommen?

Die Erstaufnahme an der BBS 2 in der Dieselstraße ist vom Deutschen Roten Kreuz rund um die Uhr besetzt, auch am Wochenende.

Wer kümmert sich um unbegleitete Minderjährige?

Kinder und Jugendliche werden von den Mitarbeitern der Sozialen Dienste im Geschäftsbereich Jugend der Stadt Wolfsburg betreut. Meistens werden sie in stationären Jugendeinrichtungen untergebracht.

Wie funktioniert die Schulanmeldung?

Grundschulen nehmen Flüchtlingskinder direkt auf. Die Jungen und Mädchen können auch am Ganztagsangebot teilnehmen und ein kostenloses Mittagessen erhalten. Für ältere Kinder und Jugendliche läuft die Platzvergabe über die städtische Schulberatung. Die Einrichtung Step by Step (an der Wohltbergschule, Danziger Straße 17) bietet Beratung zu den weiterführenden Schulen sowie Sprach- und Bildungsstanderhebungen an. Dort können Jugendliche auch erst einmal Deutsch lernen, wenn sie nicht sofort am regulären Unterricht teilnehmen.

Welche Angebote gibt es für ukrainische Flüchtlingskinder?

Sie können die Kinderräume in den Wolfsburger Sammelunterkünften nutzen. Für Flüchtlingskinder aus der Sporthalle in der Dieselstraße befindet sich der nächste Kinderraum in der direkten Nachbarschaft: in der Unterkunft Dieselstraße 50. Werden neue Unterkünfte eröffnet, kommt dort das Spielmobil zum Einsatz.

Die Ferienangebote der Stadt Wolfsburg werden an die aktuelle Lage angepasst. Bereits in den Osterferien sollen auch ukrainische Kinder aufgenommen werden. Im Mai wird zudem voraussichtlich ein Kinder- und Familienhaus mit offenen Angeboten im Stralsunder Ring in Westhagen eröffnet.

Was ist mit Sprachkursen für Erwachsene?

Die Stadt Wolfsburg nimmt gleich bei der Registrierung Qualifikationen und Deutschkenntnisse auf. Nach den Osterferien beginnen Sprachkurse und Orientierungskurse.

Gibt es am Hauptbahnhof inzwischen Informationen für ankommende Flüchtlinge?

Am Hauptbahnhof wurden Plakate aufgehängt und Flyer ausgelegt, die den Weg in die Erstaufnahme Dieselstraße weisen. Die Bahnhofsmitarbeiter wurden für das Problem, dass Flüchtlinge am Hauptbahnhof stranden, sensibilisiert. Flüchtlinge können Taxigutscheine für die Fahrt zur Sammelunterkunft erhalten.

Kann ich direkt zum Bahnhof fahren und Flüchtlingen Hilfe und Unterkunft anbieten?

Die Stadt Wolfsburg bittet darum, das nicht zu tun. Flüchtlinge, die einfach mit Fremden mitgehen, laufen Gefahr, Opfer von Kriminellen zu werden. Einige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben zudem Kinder dabei, die nicht ihre eigenen sind. Hier möchte der Jugend-Geschäftsbereich Kontakt, was bei einer Aufnahme auf offiziellem Wege einfacher ist.

Wird die Identität der Flüchtlinge überprüft?

Bei der Registrierung müssen ukrainische Flüchtlinge einen Pass oder Personalausweis vorlegen. Sollten solche Dokumente fehlen, werden die Betroffenen in die Landesaufnahmebehörde geschickt, die für die Identitätsfeststellung zuständig ist.

Welche Covid-Vorkehrungen werden getroffen?

Flüchtlinge, die in die Erstaufnahme kommen, werden auf Corona getestet. Aufklärungsveranstaltungen sind geplant. In dieser und der kommenden Woche (Do, Fr, Mo, Do) kommt ein Impfbus zur Notunterkunft in der Dieselstraße. Corona-Impfungen werden dann für alle Kriegsflüchtlinge über fünf Jahren angeboten.

