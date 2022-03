Wolfsburgerin sammelt für verlassene Haustiere aus der Ukraine

Wolfsburg. Die Not in der Ukraine zurückgelassener Haustiere hat Petra Tyler aus Nordsteimke tief bewegt. Sie bat um Spenden, die Wolfsburger helfen zuhauf.

Wer hat sie nicht gesehen, die Bilder von ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die ihren Hund an der Leine mit sich führen oder eine Katze in der Transportbox tragen. Andere Tiere hatten nicht so viel Glück, sie sind in den Städten zurückgeblieben. Ihr Schicksal hat eine Wolfsburgerin so bewegt, dass sie eine Spendensammlung startete – mit für sie überwältigender Resonanz.

Beim morgendlichen Nachrichtenlesen im Internet war Petra Tyler auf einen Bericht über verlassene Haustiere in der Ukraine gestoßen. „Das hat mich sehr mitgenommen“, erzählt sie am Telefon. Die Nordsteimkerin und ihre Familie sind große Tierfreunde. Sie besitzen zwei Tierschutzhunde aus Rumänien und Italien, einen einst verwahrlosten Kater und mehrere Hamster. Die 49-Jährige beschloss, auch ukrainischen Tieren zu helfen.

„Ich habe in den ersten zwei Wochen ganz viel für Menschen gesammelt. Jetzt waren die Hunde dran“, berichtet sie. Tyler nahm Kontakt zum Verein Tierfreunde Ukraine auf, der bereits seit 2012 herrenlosen Tieren in der Ukraine hilft und mit Tierheimen und Tierschutzorganisationen vor Ort kooperiert. Jetzt, im Krieg, bringt er Sachspenden in das Land und holt Tiere aus der Ukraine, um sie in Auffangstationen in Polen unterzubringen, bis sie an Privatpersonen vermittelt sind.

Wolfsburger spenden Tierfutter, Transportboxen, Spielzeug

Vor zwei Wochen hat Petra Tyler in der Whatsapp-Gruppe der Hundeschule Vanessa Engelstädter um Spenden gebeten, genauso wie in der Ortsgruppe Nordsteimker Allerlei und in ihrer Flohmarktgruppe. Die Mitglieder halfen zuhauf.

So viele Wolfsburger stellten Futter, Leinen, Näpfe, Spielzeug, Transportboxen, Handtücher und andere Hilfsgüter für Tiere im Carport der Familie Tyler ab, dass Petra Tyler fürs Erste mehr als genug Spenden hat. „Mein Wohnzimmer steht voll und die hintere Terrasse auch“, freut sich die Heilpädagogin. „Sogar meine Tierärztin hat sich beteiligt.“

Ein Lastwagen transportiert Spenden für ukrainische Tiere nach Polen

Einen ganzen Anhänger voll mit Sachspenden will sie Anfang April nach Wernigerode zu einer Kontaktperson bringen. Diese sammelt Spenden aus der ganzen Region für den Lastwagen-Transport nach Polen. Bargeldspenden sind ebenfalls bei Tyler eingegangen. Diese wird sie ebenfalls an die Hilfsorganisation weiterleiten – unter anderem für den Kauf von Medikamenten. „Ich habe jetzt so viel Verantwortung“, sagt die Nordsteimkerin.

Ihr selbst hat es gut getan, Spenden zu sammeln anstatt tatenlos mitzuleiden. „Es ist so schwer zu ertragen“, sagt sie. „Wenn ich aktiv werde, hilft es mir.“ Petra Tyler will auch weiterhin Spenden annehmen, falls sich weitere Tierfreunde bei ihr melden. Sie ist bereit, in einigen Wochen ein zweites Mal nach Wernigerode zu fahren.

