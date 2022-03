Verletzung am Bauch – Wolfsburger muss nach Streit ins Klinikum

Wolfsburg. In der Wolfsburger Innenstadt kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Außerdem: Täter zündeten eine Toilettenkabine an.

Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße Am Mühlengraben in Wolfsburg hat ein Unbekannter einen 27-jährigen Wolfsburger leicht verletzt. Die Tatwaffe ist nach Angaben der Polizei unbekannt. Das Opfer war am Samstagabend in Begleitung eines Freundes auf dem Fußweg an der Rothenfelder Straße in Richtung Am Mühlengraben unterwegs. In Höhe einer Bankfiliale kamen ihnen ein Mann und zwei Frauen entgegen. Unvermittelt verhielt sich der Mann sehr aggressiv gegenüber dem 27-Jährigen und ging auf diesen los.

Nach einen kurzen, aber heftigem Gerangel flüchtete der Unbekannte sowie die Frauen in Richtung des Amtsgerichtes. Kurze Zeit später bemerkte der Wolfsburger, eine kleine Stichverletzung am Bauch. Diese war zwar nicht schwerwiegend, musste aber trotzdem im Klinikum behandelt werden. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang die beiden Frauen, die etwa 18 Jahre waren, als Zeugen. Eine Frau soll blonde Haare, die andere dunkle Haare gehabt haben. Eine Frau war mit einer hellen Jacke bekleidet. Hinweise: (05361) 46460.

Unbekannte setzen Toilettenkabine in Wolfsburg in Brand

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Mittwochabend in der Danziger Straße eine Toilettenkabine in Brand geraten. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Aufmerksame Zeugen bemerkten am Mittwochabend die brennende Toilettenkabine und verständigten umgehend die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand die Kabine bereits vollständig in Flammen.

Kurz zuvor waren den Zeugen zwei schlanke, etwa 185 Zentimeter große, männliche Personen aufgefallen, die ihnen entgegenkamen. Diese Männer werden nun als Zeugen gesucht. Die Ermittler gehen von einer Brandstiftung aus. Hinweise: (05361) 46460.

