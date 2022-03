Zwölf Busse sollen den CO2-Ausstoß in Wolfsburg senken

Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH stellt die Weichen für eine emissionsarme Mobilität der Zukunft in Wolfsburg: Zwölf zusätzliche Hybridbusse rollen ab sofort im Stadtgebiet und durch die Ortsteile. Mit den neuen Gelenkbussen vom Typ „Lion’s City 18“ von MAN steige der Anteil der Mild-Hybrid-Busse auf rund 40 Prozent der Busflotte des Tochterunternehmens der Stadtwerke, wie es in der Mitteilung heißt.

Die symbolische Übergabe der umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Busse erfolgte auf dem Betriebsgelände der Verkehrs-GmbH. Um die Umweltbilanz des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Region weiter zu verbessern, habe die Verkehrs-GmbH ihre Flotte mit den Gelenk-Hybridbussen erweitert. Die Fahrzeuge haben eine Länge von 18 Meter, bieten für gut 150 Fahrgäste Platz und erfüllen den Emissionsstandard Euro 6d.

Busse als Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele

„Die Umstellung der WVG-Busflotte auf neue, umweltfreundliche Fahrzeugtechnologien ist ein wichtiger Baustein in unserer Strategie, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Region Wolfsburg zu erzielen“, so Dr. Frank Kästner, Vorstand der Stadtwerke. Die dieselelektrischen Busse werden über einen so genannten Mild-Hybrid angetrieben. Energie, die beim Bremsvorgang entsteht, wird in einer Batterie auf dem Dach gespeichert und steht beim Anfahren zur Verfügung.

Außerdem ermöglicht eine Start-Stopp-Funktion, dass die Busse keine Abgase und Lärmemissionen mehr abgeben. Zusätzlich warnen Radarsensoren visuell und akustisch an der A-Säule, wenn andere Verkehrsteilnehmende sich im so genannten „Toten Winkel“ aufhalten. Weiterhin unterstützt der Totwinkelassistent bei Abbiege- und Spurwechselvorgängen. Und: Die neuen Busse verfügen über USB-Ladebuchsen an den Seitenwänden, die so platziert sind, dass sie von jeder Sitzmöglichkeit erreichbar sind sowie über taktile Elemente für sehbeeinträchtigte Menschen an allen Haltestangen im Türbereich. Auch für Kinderwagen und Rollstuhl ist mit zwei Sondernutzungsflächen sowie einer Niveau-Regelung und Rollstuhlrampe genügend Platz vorgesehen. Alle Busse sind mit einer Klimaanlage ausgestattet.

Geringerer CO2-Ausstoß und mehr Fahrkomfort

WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert ist zufrieden mit der Anschaffung der neuen Busse: „Mit dem Einsatz der neuesten Hybridbus-Generation werden wir die Umweltbilanz des Wolfsburger Nahverkehrs erneut wesentlich verbessern. Insbesondere beim Anfahren und in den Stauphasen sind die Busse deutlich sauberer und vor allem viel leiser als die Vorgängergenerationen. Unser Auftrag und Ziel ist es, unseren Fahrgästen einen zukunftsfähigen Nahverkehr anzubieten – mit geringen CO 2 -Ausstoß und Fahrkomfort.“

Frank Krämer, Vizepräsident und Leiter Verkauf bei MAN fügt hinzu: „Die Busse bestechen nicht nur mit ihrem preisgekrönten Design, sondern sind auch in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Emissionen, Motorisierung, Fahrerarbeitsplatz und Sicherheit ganz vorne mit dabei. Mich freut es daher ganz besonders, dass die WVG zukünftig gleich auf zwölf dieser effizienten und umweltfreundlichen Busse setzt.

Das Land Niedersachsen hat Fördermittel bereitgestellt

Die Beschaffung der neuen Fahrzeuge wurde durch Fördermittel des Landes Niedersachsen ermöglicht. Die WVG hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2025 die CO2-Bilanz im Vergleich zu 2018 um 25 Prozent zu verbessern und den CO 2 -Ausstoß auf 0,880 Kilogramm pro Kilometer zu senken. Mittels technischer Verbesserungen und einer höheren Auslastung soll die Reduktion von Emissionen erzielt werden.

red

