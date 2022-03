Berauschter Autofahrer sorgt in Wolfsburg für große Gefahr

Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 38-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag mit seiner Familie auf der Nordsteimker Straße unterwegs gewesen. Dabei fuhr er mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Nur durch glückliche Umstände wurden andere Verkehrsteilnehmer nicht verletzt, schreibt die Polizei.

Einer Polizeistreife fiel der Mann im Bereich der Kreuzung Alessandro-Volta-Straße Ecke Rothenfelder Straße auf, als er dort wartende Autos riskant auf der Gegenfahrbahn überholte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den 38-Jährigen anzuhalten. Doch bevor er kontrolliert werden konnte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und überholte abermals einen Pkw. Hierfür nutzte er erneut den Gegenfahrstreifen, woraufhin ein ihm entgegenkommender Pkw-Fahrer bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Wolfsburger Polizei entdeckt bei Kontrolle zwei nicht angeschnallte Personen auf dem Rücksitz

In der Nordsteimker Straße schließlich konnte der Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auf dem Rücksitz seine nicht angeschnallte Lebensgefährtin sowie ein ebenfalls ungesichertes Kleinkind saß. Des Weiteren ergaben sich bei der Kontrolle starke Hinweise auf den Konsum von Drogen. Entsprechende Tests wurden von dem Wolfsburger abgelehnt. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und im Klinikum entnommen. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.

Holzunterstand am Allersee gerät in Brand – Zeuge greift mit Gartenschlauch ein

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmorgen in Wolfsburg ein Holzlager in der Straße Schleuserpfad in Brand. Dabei wurden neben dem Holz auch der Unterstand sowie nebenstehende Büsche beschädigt.

Am frühen Donnerstagmorgen bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass auf einem derzeit ungenutzten Gelände am Schillerteich die Holzbalken eines Unterstandes für Brennholz brennen. Sofort verständigte er die Feuerwehr, die umgehend ausrückte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr übernahm der Brandentdecker mit einem Gartenschlauch die ersten Löscharbeiten, wodurch ein weiterer Übergriff des Feuers verhindert wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist es unwahrscheinlich, dass sich das Holz selbst entzündet hat, sodass die Brandermittler von einer Brandstiftung ausgehen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

