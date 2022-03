Vor leeren Bierflaschen und einer kleinen Spirituosen-Flasche gießt ein Jugendlicher Schnaps in ein Glas. Laut Daten der KKH Kaufmännischen Krankenkasse ist der Alkohol bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Corona-Pandemie so deutlich zurückgegangen wie seit Jahren nicht. Für Wolfsburg lässt sich das allerdings nicht bestätigen (Symbolfoto).