Let’s Dance: Wolfsburgerin Sarah Mangione elektrisiert die Jury

Am Ende hat es dann doch geklappt mit den schnellen Schritten und Drehungen: Die gebürtige Wolfsburgerin Sarah Mangione ist bei „Let’s Dance“ eine Runde weiter. Mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov legte die Schauspielerin und Moderatorin in der am Freitag ausgestrahlten RTL-Show einen energiegeladenen Jive hin.

Im Training wirkte die 31-Jährige noch etwas angestrengt. Jive sei wegen der schnellen Beinbewegungen immer einer ihrer Angsttänze gewesen, sagte sie. Kicks kenne sie nur vom Fußball. Es klappte dann auch nicht auf Anhieb. „Drehungen kann ich einfach nicht, und nicht auf diesen Schuhen!“, klagte Mangione.

Konnte sie in der am Freitagabend ausgestrahlten RTL-Show dann doch. Auch die schnellen Schritte und Kicks funktionierten zum Song „Elektrisches Gefühl“ von Juli. Konfettiregen, großer Applaus. Am Ende hatte Mangione „Tränchen“ in den Augen, gut beobachtet von Moderator Jan Köppen, der für den wie auch Renata Lusin coronapositiven Daniel Hartwich eingesprungen war.

Sarah Mangione verzaubert bei „Let’s Dance“ mit dem Jive

Die Jury vergab 21 Punkte an das Tanzpaar, und Motsi Mabuse outete sich als Sarah-Fan. „Die Sarah verzaubert mich jedes Mal“, sagte sie. „Ich liebe diese freche, diese mutige, diese spannende, diese authentische Performance, die Du jede Woche hinlegst.“ Auch wenn die Schritte nicht so sauber ausgefallen seien, gab es von der Tänzerin und Trainerin ein „Weiter so!“

Positives Feedback spendete auch Jorge Gonzalez „Heute hast Du mir so ein elektrisches Gefühl gegeben“, lobte er. „Und das war ein sehr sexy Jive.“

Wolfsburger Let’s-Dance-Teilnehmerin musste nicht lange um Weiterkommen zittern

Joachim Llambi hob Mangiones Einsatz hervor: „Du gibst immer volles Rohr hier, das finde ich gut.“ Zum Ende sei es mit der Action bergab gegangen und Mangione mit der Technik etwas großzügig umgegangen. Aber: „Es war bei Weitem nicht so schlimm.“

Mit 21 Punkten landeten Sarah Mangione und ihr Tanzpartner im Mittelfeld der von Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke angeführten Wertungstabelle. Am Ende der Show wurden sie etwas auf die Folter gespannt. Fünf Paare waren schon weiter, als die beiden immer noch auf der Bühne standen. Danach kam die Erlösung: Sarah Mangione musste nicht weiter zittern. Nach Show 5 war für Autorin Caroline Bosbach und Valentin Lusin die Tanzreise zu Ende.

