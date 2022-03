Wolfsburg. Neben der Markthalle am Wolfsburger ZOB können sich ab Dienstag Kinder und Jugendliche austoben. Dort kommt ein Rundkurs für Biker und Skater hin.

Am Wolfsburger ZOB halten sich viele Kinder und Jugendliche auf. Angeboten wurde für sie indes wenig - bis jetzt.

Innenstadt-Entwicklung Attraktion für Jugendliche: Pump Track kommt an Wolfsburgs ZOB

Mit Kurven, Wellen und Sprüngen bietet der Pump Track im Wolfsburger Allerpark jede Menge Spaß und Schikanen für Biker, Skateboarder und Inlineskater. Jetzt zieht er für das Frühjahr um – und steht ab Dienstag, 29. März, mitten in der Innenstadt.

2021 stellten Iris Bothe (links), Götz Stehr und Katharina Varga den damals neuen Pump Track im Allerpark vor. Foto: Stadt Wolfsburg (Archivbild)

Vom 29. März bis zum 3. Juni werde der Pump Track vorübergehend auf die freie Fläche zwischen der ehemaligen Markthalle und der Agentur für Arbeit am ZOB umziehen, kündigt die Stadt Wolfsburg an. Ziel ist, an diesem für Kinder und Jugendliche gut zu erreichenden Ort ein attraktives und spannendes Angebot zu schaffen.

Anfang März war dem Strategieausschuss vorgestellt worden, wie die Porschestraße auf die Schnelle attraktiver und gemütlicher werden soll. Das dänische Büro Gehl hatte unter anderem herausgearbeitet, dass Jugendliche unter 15 Jahren ein Drittel der Passanten am Nordkopf ausmachen, es dort für sie aber kaum Angebote gibt.

Noch mehr Kinder und Jugendliche sollen den Pump Track in Wolfsburg kennenlernen

Seit Juli 2021 stand der 65 Meter lange mobile Rundkurs neben der Skateskulptur im Allerpark. Der Zuspruch bei den zumeist jugendlichen Nutzerinnen und Nutzer sei ungebrochen groß, heißt es aus dem Rathaus. Biker und Fahrer von Kickboards, Skateboards oder Stunt-Scootern nähmen das Angebot dankbar an.

Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, freut sich nun über das zusätzliche Angebot für Kinder und Jugendliche an zentraler Stelle. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Gruppe der Biker*innen und Skater*innen immer größer geworden ist“, wird sie in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert. „Die vorübergehende Aufstellung des Pump Tracks an diesem gut erreichbaren, zentralen Ort bietet die Möglichkeit, dass noch mehr Kinder und Jugendliche dieses attraktive Angebot kennenlernen können.“

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass auf dem Pump Track Helmpflicht besteht. Zudem wird das Tragen angemessener Schutzkleidung empfohlen. Die Anlage neben der Programmierschule 42 Wolfsburg ist für alle Fähigkeitsstufen und Altersgruppen geeignet. Allerdings dürfen Kinder unter 8 Jahren die Anlage nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson nutzen.

red

