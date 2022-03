Tarifverhandlungen Verdi kündigt Warnstreik in Wolfsburger Kitas an

Ein Warnstreik von Erziehern und Erzieherinnen könnte am Mittwoch, 30. März, den Betrieb in Wolfsburger Kitas beeinträchtigen.

Nach einer gescheiterten Tarifrunde für Erzieher und Sozialarbeiter ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Wolfsburg, Braunschweig und Göttingen zu Warnstreiks auf. Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich fordern neben mehr Geld bessere Eingruppierungsmöglichkeiten und bessere Arbeitsbedingungen. „Die öffentlichen Arbeitgeber weisen unsere Forderungen pauschal zurück, ohne selber Vorschläge zu haben, wie Entlastung sowie Fachkräftegewinnung gelingen kann“, teilt Verdi mit.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wer die Aufwertung all der Berufe im Feld der Sozialen Arbeit so blockiert, darf sich nicht wundern, wenn Beschäftigte aus den Sozial- und Erziehungsdiensten sich beruflich umorientieren oder schlechten Falls erst gar nicht sich für eine Ausbildung in den Bereichen der Sozialen Arbeit entscheiden,“ kritisiert Verdi-Gewerkschaftssekretär Nico Limprecht.

Verdi kündigt für Mittwoch Kundgebung und Demonstration in Wolfsburg an

In Göttingen kommt es bereits am 29. März zu Warnstreiks in Kindertagesstätten und Sozialarbeit, in Wolfsburg und Braunschweig am 30. März. In Wolfsburg treffen sich die Streikenden am Mittwoch um 9 Uhr auf dem Rathausvorplatz, wo um 9.30 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Um 10 Uhr will sich ein Demonstrationszug in Bewegung setzen.

Mehr Wertschätzung für die Beschäftigten der Kitas fordert die Vorsitzende der Wolfsburger Stadtelternvertretung, Jessica Wirth. Sozial- und Erziehungsberufe seien wichtige und unverzichtbare Grundpfeiler der Gesellschaft, erklärt sie. „Die heutige Kinder- und Jugendarbeit prägt die nächste Generation. Sie sind es wert, um für bessere und familienfreundliche Rahmenbedingungen, Stärkung und Bindung von Fachkräften einzustehen. Damit stärken wir nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft folgender Generationen.“

Arbeitnehmerseite verweist in Wolfsburger Tarifstreit auf Leistungen in der Pandemie

Die Sozialarbeiterin Birte Kistner, stellvertretende Vorsitzende des zuständigen Personalrates der Stadt Wolfsburg, erklärt, es sei selten dringender geboten gewesen, eine Aufwertung der sozialen Berufe zu erzielen als jetzt. „Nicht zuletzt in der Pandemie wurde die Wichtigkeit dieser Berufsgruppen deutlich. Seien es die Kita-Mitarbeitenden, die tagtäglich ihr Bestes geben – nicht im Homeoffice, sondern vor Ort, um die Kinder zu fördern und die Folgen der Pandemie abzumildern und den Kindern ein Stück Normalität zu geben.“ Aber auch die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, deren Klienten – Kinder, Jugendliche, Familien, alte Menschen und Beeinträchtigte – in der Pandemie besonders schwer getroffen und geschwächt worden seien.

Die Stadt Wolfsburg kann sich bei der aktuellen Haushaltslage weitere Tarifsteigerungen schwerlich leisten: Ihre Personalkosten sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de