Wolfsburg. Am 3. April ist verkaufsoffener Sonntag in Wolfsburg. Dabei dreht sich nicht alles, aber vieles um das Auto.

Einkaufen in Wolfsburg Neue Automodelle beim verkaufsoffener Sonntag in Wolfsburg

Die Wolfsburger Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister laden am 3. April gemeinsam mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-GalerieWolfsburg und der Designer Outlets Wolfsburg. Besucher können aber nicht nur einkaufen, sondern von 11 bis 18 Uhr auf der Auto- und Zweiradmeile in der mittleren Porschestraße auch in Augenschein nehmen, was die Autohäuser zu bieten haben.

„Die Auto- und Zweiradmeile bietet eine gute Gelegenheit, neuste Fahrzeugmodelle und Mobilitätstrends zu bestaunen“, kündigt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer an. Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die beliebte Auto- und Zweiradmeile nach der zweijährigen coronabedingten Pause wieder durchführen und wenn wir viele Besucherinnen und Besucher aus Wolfsburg und der Region begrüßen können.“

Von 11 bis 18 Uhr wird die Porschestraße zur Auto- und Zweiradmeile

Die Besucher und Besucherinnen können sich in diesem Jahr auf rund 20 Aussteller, allerhand Neuheiten und aktuelle Trends freuen – auch bei den Wohnmobilen. In der Wolfsburger Fußgängerzone präsentieren sich unter anderem Autohäuser, Dienstleistungs- und Zubehörunternehmen, aber auch Clubs und Vereine.

Der ADAC stärkt die Meile mit einem anschaulichen Simulator und dem großen „Auto Diagnose Digital Truck“. Hier können die Besucher und Besucherinnen eine komplette oder individuelle Prüfung des eigenen Fahrzeugs kostenlos durchführen lassen – vom Bremsfunktionstest über einen Batterietest bis zum Stoßdämpfertest ist alles möglich.

Vereine und Clubs stellen sich beim verkaufsoffenen Sonntag in Wolfsburg vor

Ergänzend präsentieren sich der 1. Käferclub Wolfsburg, der Passione Vespa Club Wolfsburg sowie der Bulldog-Club Drömling, und es wird eine Mitmach-Fahrrad-Bastelei vom ADFC Wolfsburg geben. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Cateringstände mit Bratwurst, Pommes und süßen Speisen. Kinder können sich auf ein Kinderkarussell und Bobby-Car-Classic inklusive Kinderführerschein freuen.

red

