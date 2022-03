Polizei Wolfsburg stoppt alkoholisierte Auto- und Mofafahrer

Wolfsburg. Die Einsätze ereigneten sich am Sonntagabend in der Wolfsburger Innenstadt. Die Alkotests ergaben 1,77 sowie 1,83 Promille.

Die Polizei Wolfsburg hat am Sonntagabend zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt.

Die Polizei hat am Sonntagabend in Wolfsburg einen 35-jähriger Mofafahrer und eine 28-jährige Autofahrerin erwischt, als sie in der Innenstadt alkoholisiert unterwegs waren. Beiden wurden Blutproben entnommen. Der 35-Jährige musste ins Gewahrsam.

Autofahrer verhält sich gegen Wolfsburger Polizei unkooperativ und beleidigt sie

Am frühen Sonntagabend erhielt die Polizei den Hinweis, dass eine offensichtlich betrunkene Person mit einer weiteren Person auf einem Mofa in der Porschestraße gefahren sei und nun in einem Restaurant sitzen sollte. Die eingesetzten Beamten überprüften den 35-Jährigen, der die Fahrt bestritt und auf seinen Freund verwies. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 1,77 Promille.

Da mehrere unabhängige Zeugen die Fahrt des offensichtlich alkoholisierten Wolfsburgers jedoch bestätigten, wurde eine Blutprobe angeordnet und im Klinikum entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 35-Jährige verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen sehr unkooperativ, zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Da er darüber hinaus sehr unsicher auf den Beinen war und mehrfach trotz Verkehrs auf die Straße trat, wurde er bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

28-jährige Wolfsburgerin ist alkoholisiert und mit ihrem Handy am Steuer beschäftigt

Am späten Sonntagabend fiel einer Streifenbesatzung in der Rothenfelder Straße die 28-Jährige Autofahrerin auf, die an einer Ampelkreuzung bei Rotlicht mit ihrem Handy beschäftigt war. Offensichtlich war die Wolfsburgerin auch soweit abgelenkt, das sie zunächst den Wechsel der Ampel auf Grün nicht bemerkte und trotzdem stehen blieb.

Bei der wenig später erfolgten Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch war. Der freiwillige Alkotest ergab einen Wert von 1,83 Promille, woraufhin die angeordnete Blutprobe im Klinikum entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

