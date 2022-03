Bildungspaten für Ukraine-Flüchtlinge in Wolfsburg gesucht

Täglich kommen in Deutschland und auch in Wolfsburg Menschen aus der Ukraine an, die keine Heimat mehr haben, schlimme Erfahrungen durchleben mussten und nun auf eigenen Füßen stehen sollen, obwohl sie den Boden unter ihren Füßen wortwörtlich verloren haben. Der Verein Tabula Wolfsburg mit seinen Bildungspatenschaften und die Volkshochschule mit ihren Lernbegleitern wollen diesen Menschen Unterstützung bieten.

„Helfen Sie uns dabei, Kinder und Jugendlichen auf der Flucht in Wolfsburg einen Anker zu werfen und sich in dem neuen Land und der neuen Sprache zurecht zu finden. Helfen Sie Ihnen, sich in der Schule einzugewöhnen. Oder helfen Sie, indem Sie einfach da sind und zuhören“, heißt es in der Mitteilung. Dies alles könne mit einer sogenannten Bildungspatenschaft ermöglicht werden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Verein Tabula sucht noch Bildungspaten. Gefragt sind Empathie, Offenheit, Geduld, Toleranz sowie eine wertschätzende Kommunikation auch in herausfordernden Situationen. Bei Tabula gibt es Unterstützung in Form von kollegialen Beratungen und kostenfreien Qualifizierungen. Anmeldungen unter (05361) 8916444 oder per E-Mail an info@tabula-wolfsburg.com.

Wer die Sprache als Schlüssel zum Lernen und Zurechtfinden im Alltag fördern will, meldet sich bei der VHS Wolfsburg, und zwar bei Fabian Vandrey, dem Koordinator für Lernförderung, per E-Mail an fabian.vandrey@vhs-wolfsburg.de oder per Telefon unter (05361) 89020832.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de