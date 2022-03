Polizei-Einsatz in Wolfsburg: Mann betritt Bank mit Luftgewehr

Wolfsburg. Aufregung in der Porschestraße: Das Auftreten eines Mannes löste in der Commerzbank sofort Angst aus. Mehrere Streifenwagen fuhren vor.

Für große Aufregung sorgt ein Mann mit Langwaffe am Dienstagmittag in einer Commerzbank-Filiale in der Wolfsburger Porschestraße.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagmittag in der Wolfsburger Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 33-jähriger Wolfsburger die Commerzbank-Filiale in der Porschestraße betreten und trug in seiner Tasche ein Luftgewehr bei sich.

Zu einer konkreten Bedrohung kam es nicht, doch weil das Auftreten des Mannes große Angst auslöste, verständigte ein Mitarbeiter umgehend die Polizei und wies den Verdächtigen ab.

Sofort fuhren mehrere Streifenwagen vor. Der Mann hatte die Commerzbank jedoch inzwischen verlassen und konnte nach kurzer Fahndung im Döner-Restaurant „Arena“ angetroffen werden.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gefahren. Aufgrund erheblicher psychischer Auffälligkeiten wurde der Wolfsburger nach einer Untersuchung in eine Spezialklinik eingewiesen.

red

