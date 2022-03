Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, will die Stadt Wolfsburg mit einer Fahrradpauschale belohnen. Doch das Projekt liegt erst einmal auf Eis.

Schule in Wolfsburg

Schule in Wolfsburg 100-Euro-Prämie für Schüler: Stadt Wolfsburg stoppt Radprojekt

Es soll ein Anreiz für junge Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sein, das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmittel für den Schulweg zu nutzen. Vor vier Wochen kündigte die Stadt an, eine Fahrradpauschale für Schülerinnen und Schüler einzuführen. Wer mit dem Rad statt mit dem Bus zur Schule fährt, soll 100 Euro erhalten. Doch jetzt liegt das Projekt erst einmal auf Eis, der Start ist verschoben.

Eine offizielle Information der Kommune blieb bisher aus. Einige Eltern meldeten sich daher bei unserer Redaktion. Eigentlich sollte seit dem 16. März ein Antrag für die Radprämie erhältlich sein – entweder im Sekretariat der Schule oder auf der Homepage der Stadt Wolfsburg. Das kündigte die Kommune Anfang des Monats zumindest an.

„Im Internet war allerdings nichts zu finden“, schildert Kristina Brandrup Küster. Auch ein allgemeiner Hinweis zum Projekt fehlte. „Ich habe dann bei der Stadt angerufen und erfahren, dass die Aktion erst einmal nicht stattfinden soll. Es hieß, dass es Anregungen zum Projekt gab, die jetzt besprochen werden müssen“, erzählt die Mutter in einem Telefonat.

Stadt Wolfsburg sieht noch Beratungsbedarf

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Stadt, dass nach der Ankündigung viele Anregungen und Hinweise eingegangen seien. „Diese Beiträge werden derzeit ausgewertet und geprüft und im Anschluss mit allen beteiligten Akteuren, einschließlich der WVG, abgestimmt“, teilt Christiane Groth von der Stadtpressestelle mit.

Geplant war ursprünglich, dass Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse, die im April ihre kostenlose Sammelkarte für den öffentlichen Nahverkehr abgeben und zwischen den Oster- und Herbstferien mit dem Rad zur Schule fahren, 100 Euro erhalten.

Projekt „Fahrradpauschale“ ist auf zwei Jahre angelegt

Mit der zunächst auf zwei Jahre angelegten Aktion soll die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler gefördert und das Radfahren in den Schulalltag integriert werden, wie die Stadt Anfang März mitteilte. Das Projekte lehne sich an bestehende Modelle anderer Kommunen an. Zudem sei es eine Weiterentwicklung der Kampagne „Mit dem Rad zur Schule“, die 2021 sehr gut angenommen wurde.

Kristina Brandrup Küster ärgert sich über die mangelnde Kommunikation seitens der Stadt. „Ich verstehe, dass es zu Verzögerungen kommen kann, aber es wäre nett gewesen, die Eltern zu informieren“, sagt die Wolfsburgerin und ergänzt: „Die Kinder in unserem Wohngebiet waren so motiviert, auch die, die selten mit dem Fahrrad fahren. Es wäre schade, wenn die Schüler aufs Glatteis geführt werden.“ So denken auch einige andere Eltern, die sich bei uns gemeldet haben.

Wann das Projekt letztlich an den Start geht, steht noch in den Sternen. „Da wir uns in der Prüfung befinden, wird das Projekt nicht wie angekündigt im April starten“, bestätigt Stadtsprecherin Christiane Groth.

