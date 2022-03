Bankangestellter verhindert Telefonbetrug bei Wolfsburger Senior

Wolfsburg. Eine falsche Staatsanwältin hat eine Kaution für den Sohn eines Senioren in Wolfsburg erpressen wollen. Ein Bankmitarbeiter verhinderte die Überweisung.

Die Aufmerksamkeit eines Bankangestellten in Wolfsburg hat am Dienstagnachmittag verhindert, dass ein 79-jähriger Wolfsburger um seine Ersparnisse gebracht worden ist.

Am Dienstagnachmittag klingelte laut Polizei bei dem Senior das Telefon. Eine Frau, die sich als Staatsanwältin ausgab, forderte eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro, damit der Sohn des Angerufenen nach einem tödlichen Verkehrsunfall nicht in Gefängnis müsse.

Bankangestellter ist skeptisch und ruft die Polizei

Die vermeintliche Staatsanwältin schickte dem älteren Herrn ein Taxi, welches ihn zu seiner Bank brachte. Dort wurde ein Bankmitarbeiter misstrauisch, als der Senior den hohen Betrag abheben wollte und angab, dass er über den Grund nicht sprechen dürfe. Trotz des intensiven Hinweises, dass es sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Betrug handele, glaubte der 79-Jährige dem Mitarbeiter nicht. Dennoch verließ er ohne Geld die Bank. Der Bankmitarbeiter verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten klärten den Senior über die Masche der Betrüger auf.

