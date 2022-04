Wolfsburg hinter den Kulissen erleben – neue Stadtführungen

Die Stadt Wolfsburg lässt sich auch 2022 bei zahlreichen öffentlichen Stadtführungen und Erlebnistouren entdecken. Einen Überblick über das umfangreiche Angebot gibt ab sofort die neue Broschüre „Hinter den Kulissen – Stadtführungen und Erlebnistouren“ der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG). Sie ist in der Tourist-Information im Wolfsburg-Store erhältlich oder unter www.wmg-wolfsburg.de/die-wmg/presse/publikationen abrufbar, teilt die WMG mit.

„Für die öffentlichen Stadtführungen und Erlebnistouren haben wir ein attraktives und thematisch abwechslungsreiches Programm für dieses Jahr gestaltet“, verspricht Christoph Kaufmann, Bereichsleiter Tourismus bei der WMG. „Wir haben auch einige Neuheiten im Angebot. Neu dabei sind zum Beispiel eine Wanderung durch den Wolfsburger Stadtwald, eine Führung rund um den Allerpark sowie der Hunde-Spaziergang im Allerpark.“

Am 10. April gibt es die Führung durch die Museumswohnung mit Café-Ausklang

Neben der beliebten Schleusenführung in Sülfeld, Rathausdachführungen und Märchentouren mit Nicole Schaa oder Weihnachtsmarktführungen bietet die WMG auch 2022 wieder Touren in Kooperation mit dem Kultur- und Denkmalverein Fallersleben, dem Forum Architektur und dem Dorfverein Wendschott an. Auch klassische Stadtrundfahrten oder die Besichtigung der Museumswohnung stehen zur Auswahl. Am 10. April gibt es die Führung durch die Museumswohnung mit Café-Ausklang, und am 24. April steht die Schleusenführung auf dem Programm.

Interessierte können sich vor Ort in der Tourist-Information im Wolfsburg- Store, unter (05361) 89993-0 oder per E-Mail an tourist@wolfsburg.de über die Angebote informieren oder zu einer Stadtführung anmelden.

