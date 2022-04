Wolfsburger Supermärkte: Maskenpflicht-Aus sorgt für Unbehagen

Andreas Rothkegel vor seinem Lieblingssupermarkt in der Wolfsburger Nordstadt. Er hätte sich gewünscht, dass Betreiber in Sachen Maskenpflicht von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, und will jetzt häufiger auf dem Wochenmarkt einkaufen.

Seit Montag herrscht im Einzelhandel keine Maskenpflicht mehr. Die Kunden können ohne Mund-Nasen-Schutz in den Supermarkt. Bislang kaufen in Wolfsburg allerdings nur wenige ihre Lebensmittel ohne Maske ein. Bei Händlern wie Kunden scheint Skepsis vorzuherrschen.

Der Wolfsburger Andreas Rothkegel hat sich von der Redaktion eine Auflistung der Lebensmittelgeschäfte gewünscht, deren Inhaber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin eine Maskenpflicht durchsetzen. Der 57-Jährige ist Stammkunde im Edeka-Center in der Nordstadt und sucht nach einer anderen Einkaufsmöglichkeit. „Ich möchte noch ein paar Jahre genießen“, sagt er.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Supermärkten mit Maskenpflicht können die Wolfsburger Nachrichten allerdings nicht dienen. Die großen Supermarkt-Ketten wie Edeka, Rewe mit Penny und Lidl folgen der Regelung des Landes Niedersachsen. Genauso wie Aldi. Ein Pressesprecher von Aldi Nord erklärt auf Anfrage, das Unternehmen empfehle Mitarbeitern und Kunden allerdings, freiwillig weiterhin eine Maske zu tragen.

Keine Supermarktkette in Wolfsburg hält an Maskenpflicht fest

Auf Freiwilligkeit setzt auch der Bioladen Sonnenschein in der Wolfsburger Innenstadt. „Wir bitten die Kunden, weiter Maske zu tragen“, berichtet Verkäufer Felix Zaffky. Die meisten Kunden täten das auch, die Angestellten sowieso. Viele Menschen, so Zaffky, hätten wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, dass es nicht mehr vorgeschrieben ist. Auch andere Wolfsburger Biomärkte erklärten auf Anfrage, dass Kunden ohne Maske reindürfen.

Andreas Rothkegel kann das gar nicht nachvollziehen. Da sich die meisten Deutschen in Umfragen für eine Beibehaltung der Maskenpflicht ausgesprochen hätten, müssten Ladeninhaber, die daran festhalten, seiner Meinung nach profitieren.

Die meisten Wolfsburger gehen noch mit Mund-Nasen-Schutz in den Supermarkt

Heiko Klamka sieht das anders. Er führt als selbstständiger Kaufmann den Edeka in Detmerode und verzichtet aus zwei Gründen auf die Maskenpflicht: Weil er um seine Umsätze fürchtet, wenn Kunden mit Maskenabneigung woanders einkaufen, und weil er keine Lust auf Auseinandersetzungen mit ihnen hat.

Besonders glücklich ist Klamka damit nicht. Er freut sich, dass bislang rund 90 Prozent seiner Kunden mit Maske in den Markt kommen. „Wir selbst tragen auch weiter Maske“, erklärt er. Bei den aktuellen Corona-Zahlen müsse der Einkauf ohne Maske nicht sein. „Aber die Politik lässt uns im Stich.“

Maskenpflicht per Hausrecht? – Für Supermarkt-Besitzer ein Kampf gegen Windmühlen

Per Hausrecht eine Maskenpflicht durchzusetzen hält auch Nahkauf-Betreiber Heinrich Schmidt für schwierig. Er vergleicht diese Idee mit Don Quijotes Kampf gegen Windmühlen. „Da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden.“

Am Anfang der Woche kauften in dem Supermarkt am Eichelkamp nach Schätzung des Inhabers aber noch mindestens 70 Prozent der Kunden mit Mund-Nasen-Schutz ein. „Es hindert den Kunden ja keiner. Das kann erhalten wie er will“, so Schmidt.

Andreas Rothkegel hat sich derweil dazu entschlossen, so viele Einkäufe wie möglich unter freiem Himmel zu erledigen: auf den Wolfsburger Wochenmärkten. Was er dort nicht bekommt, will er weiter im Supermarkt einkaufen. Frühmorgens, wenn sonst noch fast keiner dort war.

Lesen Sie auch

Maske? Viel zu früh für „oben ohne“

Maskenpflicht-Ende in Niedersachsen – so läuft es beim Einkauf

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Geschäftsleiterin Katarzyna Warzynska entfernte am WKS-Eingang das Hinweisschild zur Maskenpflicht. Foto: Anja Weber / regios24

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Manfred Kleinschmidt setzte beim Einkauf bei WKS weiter auf die Sicherheit der FFP2-Maske. Foto: Anja Weber / regios24

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Auch Helga Hartwig war beim Einkaufen lieber weiter mit Maske unterwegs. Foto: Anja Weber / regios24

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Verkäuferin Alexia Huber vom Modehaus Hempel arbeitet mit OP-Maske. Foto: Anja Weber / regios24

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Sini Jaatinen möchte beim Einkaufen noch nicht auf die FFP2-Maske verzichten. Foto: Anja Weber / regios24



So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Inhaberin Brunhilde Keiser und Mitarbeiterin Valeria Wedel von Uhren Keiser bleiben bei ihren Masken – aus Rücksicht der Kundschaft gegenüber. Foto: Anja Weber / regios24

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Friedrich Grünberg hat auf dem Gang der City-Galerie die Maske abgenommen, in den Geschäften trägt er sie aber weiter. Foto: Anja Weber / regios24

So läuft Einkaufen ohne Maskenpflicht in der Wolfsburger City Tobias Schröder freute sich übers Einkaufen ohne Maske in den Designer Outlets. Foto: Anja Weber / regios24

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de